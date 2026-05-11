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▲文班亞馬疑似為了強硬保護籃板球，在轉身時預判對手會貼身對抗而用力用手肘處往後一揮，不料其肘部高度正巧落在瑞德的面部與頸部位置，導致瑞德受傷痛苦倒地。（圖／美聯社／達志影像）

NBA西區次輪聖安東尼奧馬刺對陣明尼蘇達灰狼的第四戰（G4），今（11）日場上出現爭議爭體行為。馬刺看板球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在第二節因肘擊灰狼球員瑞德（Naz Reid）喉嚨部位，被裁判判定為二級惡意犯規並直接驅逐出場。文班亞馬失控的行為讓馬刺陷入困局，美國記者也認為他這個舉動很不理智，傷害了球隊。從本場比賽觀察來看，文班亞馬之所以失控是因為此前吃了幾次「悶虧」。在揮肘動作發生前，灰狼隊在搶籃板時對文班亞馬有多次明顯的拉拽與推擠，包含戈貝爾（Rudy Gobert）等鋒線球員在防守端肢體對抗大幅升級，多次讓文班亞馬失去防守位置。在事發當下的回合，文班亞馬疑似為了強硬保護籃板球，在轉身時預判對手會貼身對抗而用力用手肘處往後一揮，不料其肘部高度正巧落在瑞德的面部與頸部位置，導致瑞德受傷痛苦倒地。火箭隊記者Bradeaux隨即在社群媒體發文痛批：「這次肘擊非常明顯，文班亞馬的動作實在太不理智了。」美國媒體《Sporting News》報導指出，NBA通常會盡力讓球星留在場上，但文班亞馬的動作已觸及「肩膀以上的過度行為」紅線，驅逐處分無可避免。這起驅逐事件最令人意外的細節在於，文班亞馬當下似乎完全不了解發生了什麼事。現場大螢幕轉播捕捉到他一臉疑惑地詢問隊友巴恩斯（Harrison Barnes）：「那是什意思？（What’s that mean?）」巴恩斯回覆：「你被驅逐了。」文班亞馬才驚訝反問：「我被驅逐了？？」而事發當下，馬刺新秀哈波（Harper）見到自家球星失控揮肘的瞬間，被拍到嘴巴張得大大的，露出極度驚訝且不知所措的表情，顯見文班亞馬這項舉動不僅讓對手受傷，也讓自家隊友感到震驚。賽後，各大社群平台湧入大量馬刺迷的不滿留言，認為裁判先前的漏吹才是導致衝突的主因，網友痛斥： 「前面沒犯規嗎？都抓成什麼樣子了？裁判真不吹啊！」、 「乾脆直接判灰狼贏吧」。更有球迷認為戈貝爾的推擠被縱容，才導致文班亞馬試圖用更強硬的動作回應。文班亞馬今日僅出戰12分鐘，留下4分、4籃板及3次犯規的數據便黯然退場。馬刺目前雖然在系列賽以2：1領先，但在如此關鍵的賽事中失去攻防核心，無疑給了灰狼扳平比分的絕佳機會。