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路易莎店員背寶寶上班！全台媽媽掀共鳴：真的很不容易

▲原PO也補充，媽媽店員服務態度很好，一邊照顧寶寶，仍隨時注意店內狀況。（圖／Threads@misa_0703授權使用）

母親節最暖心的一幕！近期有民眾在一間路易莎咖啡門市內用時，發現櫃檯內一名女店員的圍裙特別蓬，走近一看才驚覺她竟背著寶寶一邊工作，讓原PO感動直呼：「」貼文曝光後吸引超過24萬人按讚，同時也釣出現身解答近期有民眾前往台南一間路易莎門市內用，坐下後發現櫃檯女店員「肚子蓬蓬的」，好奇靠近查看才發現，原來她是背著一名小 baby 在工作，也讓原PO驚訝表示：原PO也補充，「貼文曝光後迅速引爆討論，吸引超過24萬人按讚，大批媽媽感動留言表示：「這麼優秀的企業必須支持」、「懷孕或有小孩、無法托育時真的很難找工作，希望這種企業越來越多」、「去台南一定要用新台幣支持一下」、「真正的友善職場不是寫在徵才文案裡，而是在員工最需要的時候，願意給她一點彈性與空間」、「常看到很多帶小孩的媽媽到處找工作，每次看了都很心疼」。貼文下方也釣出台南永康復國門市業主親自回應：「這位媽媽的工作量都有特別規劃，不會安排任何危險或過於操勞的工作給她，請大家放心，也歡迎大家來店裡坐坐，感受一下我們的熱情噢！」針對此次店員媽媽帶孩子上班感動全台的情況，：「