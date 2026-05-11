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台灣知名設計師聶永真以96萬元得標台電Logo重新設計標案惹議，而他同時也拿下中油標誌優化設計案。中油董事長方振仁今（11）日在立法院證實，是透過公開招標評選出來，預算為98萬元，但考量到新Logo尚未定案，也考量到所有部分都要改費用很高，目前是暫停狀態。台電近期剛過完80歲生日，也將使用近80年的于右任書法標準字Logo，更換為現代化的新版字體，但也被批評當台電累積虧損3571億元，還浪費錢換Logo，台電則回應，指Google、Apple及星巴克都曾換過Logo，「老品牌台電勇於創新不容易，希望大家能多多給予支持。」然而，負責設計台電新標示的聶永真不僅僅有向台電接案，同時也有跟中油接案。方振仁說，該案是公開招標評選出來的，花了98萬元，一切按照規定。對於更改進度，方振仁表示，目前新Logo尚未定案，中油內部仍需進一步討論與凝聚共識，現階段因成本暫停計畫。他進一步解釋，Logo選定要內部達成共識，也要考慮如果改的話要增加多少成本、費用，如果所有Logo都要改，這個費用是滿高的，所以目前是暫停狀態，調中油暫停此案與台電近期所發生風波無關，只是目前沒有要即刻實施的打算。