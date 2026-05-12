台北股市近期交投氣氛火熱，市場也將目光關注到主動式ETF，其中統一投信旗下熱門標的主動統一台股增長（00981A）受到投資人追捧，現在又推出一檔新標的統一台股升級50主動式ETF基金（00403A），今（12）日掛牌，募集吸金逾800億元，其中前十大成分股也受到關注。

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主動統一升級50聚焦於台股市值前200大企業，以市值前50大企業為核心，採取汰弱增強原則，擴展至市值第51至200大企業作為增強主要選股池，優化投資組合結構。且選股著重成長動能高、產業趨勢明確的50檔優質股。

主動統一升級50是主動式ETF第30檔，也是主動式ETF鎖定台股的第16檔，在4月28日成立，採季配息，並納入收益平準金機制，除息月為2、5、8、11月，保管銀行為彰化商業銀行，經理人張哲瑋，經理費200億元以下為1.2%，逾200億元部分為1.0%，保管費為0.035%。

00403A的基金經理人為張哲瑋，擁有長達17年的產業及金融投資研究經驗，以擅長科技產業分析著稱。

此外，成分股也成為投資人聚焦焦點，截至5月11日，主動統一升級50最新淨值達10.2元、規模791.71億元，前十大持股為台積電11.69%、台光電4.44%、台達電4.25%、奇鋐4.2%、貿聯-KY 3.52%、聯電3.43%、欣興3.32%、智邦2.93%、群聯2.71%、日月光投控2.71%。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 
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陳郁柔編輯記者

畢業於世新大學傳播管理學系，擁有五年財經新聞編輯經驗，長期關注金融市場、產業動態與總體經濟議題。
自畢業後即進入新聞媒體產業，負責即時新聞撰寫、深度報導企劃及專題內容編輯，具備豐富的財經內容產製經驗...