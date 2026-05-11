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用200塊變400元！逛夜市、市場記得帶環保餐具

▲巡禮套票內容包含200元好市券以及200元商品兌換券。（圖／經濟部商業發展署）

溫馨五月星市集巡禮套票內容

▲「溫馨五月星市集」活動內容，只要自備環保袋、環保杯或環保餐具，就能到全台94處市場、夜市服務台，以200元兌換到價值400元的巡禮套票。（圖／經濟部商業發展署）

溫馨五月星市集入選夜市名單

▲「溫馨五月星市集」活動夜市名單。（圖／經濟部商業發展署）

溫馨五月星市集活動入選市場名單

▲「溫馨五月星市集」活動市場名單。（圖／經濟部商業發展署）

愛逛夜市、市場的朋友注意了！經濟部商業發展署近期推出「」活動，從5月8日至5月30日在、共，推出總和面額400元消費券，，但數量有限，送完即截止。經濟部商業發展署表示，希望透過活動帶動市場與夜市消費人潮，同時結合減塑概念，鼓勵民眾外出消費時自備環保用品，本次活動串聯各縣市具代表性的傳統市場、攤販集中區及夜市，延續往年的活動品牌知名度，提升遊逛人潮與買氣。可於活動配合攤位折抵消費可至指定店家兌換商品自備環保袋、環保杯或環保餐具，至活動服務台完成驗證，即可，每人每次限兌換1份，數量有限、換完為止，使用期限至5月31日止。5月8日、16日、22日、30日5月9日、16日、23日、30日。台北市：寧夏夜市、華西街夜市、艋舺夜市、廣州街夜市、梧州街夜市、公館夜市、士林市場B1、士林老街夜市、臨江街夜市新北市：汐止觀光夜市台中市：逢甲觀光夜市、旱溪夜市、大慶夜市、大雅雅潭夜市、清水五權夜市、捷運總站夜市、長億夜市、梧棲中港觀光夜市台南市：鄭仔寮花園夜市、武聖夜市、玉井夜市高雄市：鳳山青年夜市、南華商圈夜市、蚵仔寮攤集場宜蘭縣：宜蘭市東門觀光夜市、羅東觀光夜市台東縣：台東市觀光夜市花蓮縣：東大門福町夜市、東大門自強夜市、東大門原住民一條街夜市、東大門各省一條街夜市。台北市：南門市場、北投中繼市場、成功市場、水源市場、錦安市場、永春市場新北市：三峽市場、淡水中正美食廣場、五股市場、泰山市場、鶯歌美食廣場、金山中繼市場、瑞芳美食廣場、忠厚市場、淡水中山市場、林口東勢市場、秀豐市場、林口市場、三重中央市場、金龍市場桃園市：興國市場、大園市場、大湳市場、新永和市場新竹市：北門市場新竹縣：竹北市仁義市場、竹北市市場攤集區台中市：建國市場、太平市場、第五市場、第三市場彰化縣：彰化市民權市場、彰化市華陽市場南投縣：中興新村第一市場、中興新村第三市場、水里鄉第一市場、草屯市場、埔里第三市場雲林縣：西螺鎮第一市場嘉義市：西市場、東市場台南市：六甲市場、崇義黃昏市場、後營市場、學甲市場、東菜市市場、玉井市場、佳里中山市場、隆田市場、關廟市場、下營市場高雄市：龍華市場、三民第一市場、國民市場、前鎮第二市場、鳳山第二市場屏東縣：屏東市西區市場宜蘭縣：宜蘭市第二市場、綠九市場花蓮縣：復興市場台東縣：台東市第一市場金門縣：金湖鎮公有零售市場。