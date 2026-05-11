5月報稅季，不少人在申報綜合所得稅時，會申報父母親等長輩扶養，藉此來降低稅率，不過就有民眾分享，自己申報撫養岳父，不料岳父的老人健保補助卻因此被取消，以新北市為例，一年就少拿9912元補助！提醒民眾在申報扶養長輩時，要留意省下來的稅金，有沒有比健保補助多。
報稅申報長輩撫養 健保補助被取消
原PO在IG上分享，有不少人會申報扶養長輩，降低自己的所得級距，但這個舉動可能會讓長輩快萬元的健保補助消失，因為只要你申報扶養長輩，健保補助的審核標準，就會改成以你的收入為標準，大多數的縣市健保補助都有「排富條款」，以新北市為例，只要你所得稅率超過5％，長輩的補助就會直接消失，一年最多會少拿9912元。
原PO也透露自己的經驗，他去年把岳父放進扶養名單裡，結果岳父的健保補助、悠遊卡老人福利都不見了，今年他就接到岳父的電話，把他唸了一頓，提醒大家一定要先算省下來的稅，有沒有比補助還多，「如果沒有，你不僅虧錢，還會被岳父唸一頓」。另外，各縣市的健保補助排富條件不同，建議可向各縣市政府社會局確認。
退稅沒比補助高！虧大了 社會局也提醒
有人留言表示，「這是真的喔，我有注意到，省下自己報稅的錢，害長輩補助減少，一來一往反而虧大了」、「拿少繳的稅，包ㄧ個紅包給岳父吧」、「我幾年前幫爸爸報扶養，也遇到爸爸的身心障礙補助被取消，被爸爸唸一年」，但有其他人提醒，「新北不是取消，是老人健保補助從全額補助變成部分補助，也就是從全額9912元，變成部分補助3324元；另外也不會因此讓敬老卡福利消失，建議還是以新北市社會局官網為準」，
台南市政府社會局曾提醒，民眾申報長輩為扶養親屬時，要先評估是否會超過綜合所得稅稅率5％，長輩如果受到高所得者（台南市為綜合所得稅稅率超過5％）申報成為扶養親屬，將會影響到明年的健保補助，在申報扶養時，要先評估是否會影響到長輩的健保補助資格。
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原PO在IG上分享，有不少人會申報扶養長輩，降低自己的所得級距，但這個舉動可能會讓長輩快萬元的健保補助消失，因為只要你申報扶養長輩，健保補助的審核標準，就會改成以你的收入為標準，大多數的縣市健保補助都有「排富條款」，以新北市為例，只要你所得稅率超過5％，長輩的補助就會直接消失，一年最多會少拿9912元。
原PO也透露自己的經驗，他去年把岳父放進扶養名單裡，結果岳父的健保補助、悠遊卡老人福利都不見了，今年他就接到岳父的電話，把他唸了一頓，提醒大家一定要先算省下來的稅，有沒有比補助還多，「如果沒有，你不僅虧錢，還會被岳父唸一頓」。另外，各縣市的健保補助排富條件不同，建議可向各縣市政府社會局確認。
有人留言表示，「這是真的喔，我有注意到，省下自己報稅的錢，害長輩補助減少，一來一往反而虧大了」、「拿少繳的稅，包ㄧ個紅包給岳父吧」、「我幾年前幫爸爸報扶養，也遇到爸爸的身心障礙補助被取消，被爸爸唸一年」，但有其他人提醒，「新北不是取消，是老人健保補助從全額補助變成部分補助，也就是從全額9912元，變成部分補助3324元；另外也不會因此讓敬老卡福利消失，建議還是以新北市社會局官網為準」，
台南市政府社會局曾提醒，民眾申報長輩為扶養親屬時，要先評估是否會超過綜合所得稅稅率5％，長輩如果受到高所得者（台南市為綜合所得稅稅率超過5％）申報成為扶養親屬，將會影響到明年的健保補助，在申報扶養時，要先評估是否會影響到長輩的健保補助資格。