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今天天氣：鋒面逐漸接近 北台灣率先出現雨勢

▲周二滯留鋒面接近，一直到周五，全台各地都有降雨機率，北台灣要注意大雨。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

▲未來一周氣溫變化不大，周二至周五因為降雨、雲量增多，北台灣、宜蘭降溫較為明顯。（圖／中央氣象署）

明天天氣：滯留鋒面抵達 全台有雨

一周天氣：周五雨區轉移南部 周六逐漸放晴

中央氣象署表示，今（12）日滯留鋒面逐漸接近台灣，各地雲量增多，北台灣、宜蘭有零星短暫陣雨，午後南部及山區需防雷陣雨；真正明顯變天將落在周三、周四（5月13日至5月14日），屆時鋒面籠罩全台，北部有大雨，中部、宜花、南台灣降雨機率也明顯增加。5月12日今天的天氣，氣象署指出，滯留鋒面逐漸接近，臺灣各地轉為多雲的天氣，午後東半部及西半部山區有局部短暫雷陣雨，中部以北有零星短暫陣雨，外出請攜帶雨具備用。氣溫方面，各地低溫22至24度，白天北部、東半部高溫為28至30度，中南部約32至35度，南部近山區平地或河谷有36度左右高溫的機率，戶外活動須注意補充水分。宜蘭、花東北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖環境部提及，滯留鋒面影響，環境風場為東南風至西南風，全臺風速弱，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；清晨馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。5月13日明天的天氣，氣象署指出，周三、周四隨著滯留鋒面籠罩台灣，北台灣整天都有範圍較廣的雨勢，且要注意局部大雨，中部、宜花也有明顯降雨，南台灣降雨機率也提高。氣象署說明，周五滯留鋒面移動到南台灣，北部屆時將與稍微趨緩，輪到中南部要注意不定時短暫陣雨、雷雨；周六、周日（5月16日至5月17日）鋒面遠離，天氣回歸穩定，僅東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，午後南部及西半部山區有局部雷陣雨。