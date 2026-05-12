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新北市新地標淡江大橋今（12）日將通車，新北市議員江怡臻指出，通車典禮竟然沒有邀請新北市府和市長侯友宜，她直呼，在交通部眼中，新北市政府只是「提款機」嗎？新北市扛下超過三分之一的經費，新北人不是二等公民！江怡臻昨發文指出，等待了30多年的地標，淡江大橋本該是全台灣、全雙北人共同歡慶的喜事，但令人心寒的是，交通部在最重要的揭牌儀式上，竟然「選擇性遺忘」了出錢、出人、出力、更出地的新北市政府。在即將舉行的通車典禮上，只有淡水區與八里區長受邀出席，新北市政府從市長，到交通局、工務局，通通未受邀！江怡臻提到，淡江大橋總建設經費高達200多億元，其中新北市政府負擔超過70億元。甚至當工程因國際競圖導致經費暴增57億元時，新北市也是二話不說，同意共同分擔增加的經費。市府出錢出得乾脆，交通部收錢也收得很順手，怎麼到了剪綵慶賀時，新北市就被消失？江怡臻也說，為了迎接通車，新北市工務局和交通局沒日沒夜地趕工，完成沙崙路、中正路二段的道路拓寬、改善人行道、建置微型轉運站，甚至新增了4條公車路線。結果，交通部在忙什麼？忙著把 「淡江大橋」4個字拿去註冊商標！以後民眾在文宣上用這名字、甚至賣個印有橋樣的蛋糕，可能都要看交通部臉色。公共建設變成私產，這不是「小鼻子小眼睛」，什麼才是？另外，江怡臻更指，最近民眾反應人行道風切聲噪音干擾睡眠，機車道過窄（僅 1.5 公尺）的安全問題，這些規劃上的瑕疵，中央政府與民進黨在地的立委們卻集體噤聲。等到通車典禮，才趕緊把布條拉起來，把這30年的努力全寫成中央的功勞。淡江大橋是無數基層工程人員與中央、地方，跨黨派、跨屆期政府共同成就的結晶。但交通部這種排除異己、獨攬功勞的作風，不僅格局狹隘，更是對新北市民最大的不尊重。慶祝通車，拒絕收割！