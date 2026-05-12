天后孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會台北站，將於5月15日、17日在台北大巨蛋登場，2場8萬張門票開賣秒殺，而主辦單位也宣布不會加場，讓不少粉絲哀嚎搶不到票。不過在相關硬體設備調整後，官方昨日表示將少量追加座位，今（12）日中午12點於KKTIX開賣，想進場的讀者們記得把握最後機會！
孫燕姿演唱會倒數3天 官方驚喜宣布加開座位
距離孫燕姿開唱僅剩3天，昨日主辦單位宣布為了讓更多粉絲一起進場觀賞孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會，在相關硬體設備調整後將少量追加座位，並於今日中午12點於KKTIX售票系統限時開賣。
根據售票系統顯示，這次開賣的票價包括6,380、5,880、5,380、4,880、4,380、3,880、2,880、2,380，以及身障優惠票價2,940、2,690、2,440、2,190、1,940。而購票之前必須先登入KKTIX帳號，並且已驗證過手機號碼才有資格購買。
孫燕姿2場8萬張票秒殺 粉絲哀嚎：超難搶
孫燕姿啟動2026年《就在日落以後》巡迴演唱會並宣布將在5/15、5/17於台北大巨蛋開唱，這不僅是她睽違12年再度回到台北舉辦演唱會，更首度攻上大巨蛋，對歌迷來說意義非凡、一票難求。先前門票開賣時，儘管儘管網站順暢且設有考題門檻，但因求票人數眾多，共8萬張票依舊是秒殺，讓不少人直呼超難搶！
資料來源：KKTIX、理想國臉書
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距離孫燕姿開唱僅剩3天，昨日主辦單位宣布為了讓更多粉絲一起進場觀賞孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會，在相關硬體設備調整後將少量追加座位，並於今日中午12點於KKTIX售票系統限時開賣。
孫燕姿啟動2026年《就在日落以後》巡迴演唱會並宣布將在5/15、5/17於台北大巨蛋開唱，這不僅是她睽違12年再度回到台北舉辦演唱會，更首度攻上大巨蛋，對歌迷來說意義非凡、一票難求。先前門票開賣時，儘管儘管網站順暢且設有考題門檻，但因求票人數眾多，共8萬張票依舊是秒殺，讓不少人直呼超難搶！
資料來源：KKTIX、理想國臉書