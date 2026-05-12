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隨著《21世紀大君夫人》即將完結，主演群卻接連傳出婉拒終映訪問，包括擔任男女主角的IU、邊佑錫，以及孔昇延、盧尚賢等主要演員，甚至連在劇中表現亮眼的配角劉秀彬、李姸也相繼表態不參與訪問，對於一部熱門劇來說，是十分少見的情況。
韓媒報導指出，以浪漫愛情劇來說，只要作品大紅，通常演員們都會在播畢後接受大量訪問，分享拍攝花絮、名場面幕後故事以及演員之間的化學反應。一般像《21世紀大君夫人》這種等級的熱門作品，就算原本沒有空檔，也會特地調整行程進行終映宣傳，因此主演群集體缺席的情況相當罕見。
韓媒推測與負評有關 角色設定被狂批
根據韓媒推測，可能與開播初期持續出現的演技評價兩極、角色設定爭議有關。尤其IU飾演的「成熙周」角色設定曾被批評不夠有說服力，而邊佑錫的演技也一度遭到部分觀眾質疑。而除了演員之外，編劇柳智媛，以及導演朴俊和、裴熙英方面，目前也尚未確定是否會接受媒體訪問。
事實上，《21世紀大君夫人》從播出前就已經話題驚人。根據韓國話題性調查機構公布的數據，作品從開播前兩週開始，就已登上TV與OTT綜合話題性排行榜第二名，之後更一路衝上第一，直到4月第五週為止，連續六週穩坐冠軍。
尤其IU與邊佑錫的夢幻搭配，在開播前已經話題十足。IU才剛憑藉《苦盡柑來遇見你》獲封「大賞演員」，邊佑錫則因《背著善宰跑》人氣暴漲，因此兩人合作從公開時就備受期待。然而劇集播出後，也陸續出現不少設定爭議。如今主演群集體低調的選擇，也顯得格外耐人尋味。