我是廣告 請繼續往下閱讀

台北捷運板南線今（12）日一早8時許傳出停駛事故，現場月台廣播「人潮眾多，趕時間的旅客請改搭其他交通工具」，而台北車站的月台擠滿了要搭乘捷運通勤的乘客，上車隊伍越排越長，也有很多人塞在龍山寺站，不少上班族擔心遲到，紛紛在社群上崩潰哀號：「要改搭計程車了。」甚至還有乘客原本在捷運上，聞到燒焦味後就被趕下車，引起一片熱議。對此，北捷表示，稍早因板南線龍山寺一部列車號誌異常，目前狀況已排除，班距調整中。許多網友在Threads上分享板南線一早停駛的現場狀況，「聽說板南線又塞車了」、「龍山寺全部人下車」、「列車在龍山寺故障～往南港方向停駛中」、「捷運往台北的在龍山寺卡住了，聽廣播說列車故障」、「是江子翠往龍山寺的途中故障的，然後有傳出燒焦味」。北捷稍早回應，上午8時36分板南線龍山寺站一部列車號誌異常，列車因安全設計自動停車，行控中心依照SOP請車上約1千名旅客換乘下一部列車，後續列車約2分鐘進站載客，目前班距仍調整中。至於異常列車已安排該部列車送回機廠，交由維修人員檢修。