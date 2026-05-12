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▲藍波（右）小女兒咩咩（左）參加樂天女孩徵選，被爆出「靠爸晉級」疑雲，對此藍波親上火線吐內情。（圖／翻攝自臉書藍波老師）

▲藍波小女兒咩咩（如圖）參加樂天女孩徵選。（圖／翻攝自臉書藍波老師）

▲藍波的大女兒潔潔（如圖）是Fubon Angels成員，今年更入選CT AMAZE為中華隊應援，人氣上漲迅速。（圖／讀者提供）

樂天女孩年度海選近日話題不斷，除了先前韓籍應援女孩金世星未能晉級複賽引發討論外，如今又有參賽者爆料，指活動疑似存在「簽約才能晉級」的情況，據了解這次海選吸引超過400名女孩報名參加，原本大家都以為只要靠表現與實力，就有機會站上球場成為啦啦隊成員，沒想到後續卻傳出與經紀合約綁定的問題，也讓不少參賽者感到錯愕與不滿。此外藝人藍波的小女兒咩咩參加海選也被質疑「靠爸晉級」，對此他也出面吐內情。根據《鏡週刊》報導，此次樂天女孩海選，有部分女孩已進行面談，並被告知若想持續晉級可能需要簽下全經紀約，爆料者透露，即使簽約也不代表最終一定能成為樂天女孩。由於活動初期並未明確說明相關條件，因此許多參賽者認為自己原本參加的是啦啦隊選拔，最後卻變成經紀公司挑人簽約的場合，讓她們產生「被騙進來」的感受，海選公平性也因此遭到質疑。其實在這波爭議爆發前，韓籍啦啦隊女孩金世星未能晉級時，就已經有不少粉絲懷疑選秀存在黑箱作業，由於韓籍女神金世星外型甜美、人氣不低，傳出她落選結果讓許多支持者感到相當意外；加上當時又傳出評審之一的藝人藍波，其小女兒咩咩也有參加海選，因此外界開始出現「靠關係晉級」的討論聲浪，甚至有人懷疑選秀早已內定，也讓整場海選活動陷入爭議之中。對於外界質疑，藍波也親自出面回應，他表示自己過去的確多次擔任選秀評審，也曾收到此次樂天女孩海選的評審邀請，不過因為得知小女兒有報名參賽，為了避免外界誤會，他早已主動婉拒評審工作，希望女兒能靠自身能力公平競爭，藍波坦言自己其實不希望因為身分問題，讓女兒承受不必要的壓力與批評，因此選擇提前避嫌。另外，外界也質疑咩咩的名字並未出現在初選名單中，藍波解釋女兒這次是以本名「陳羽柔」報名參賽，因此才沒有被外界第一時間認出，他也透露自己多年前因家庭因素已改從母姓，原名「藍博豪」改為「陳博豪」，兩個女兒也一同改姓，只是因藝名「藍波」已使用多年因此未特別對外公開，如今女兒參賽意外掀起風波，也讓他感到十分無奈。