首波梅雨滯留鋒面到，下雨天貼圖問候親友最方便！本周免費貼圖更新，LINE官方貼圖小舖今（12）日上架2組全新的免費貼圖。《NOWNEWS今日新聞》再找出3組未上架的隱藏貼圖，不只有可愛的貓貓狗狗貼圖，完成任務還有《蠟筆小新》貼圖，合計17組貼圖通通不用錢，快下載最新早安圖、晚安圖。
🟡「免費貼圖小舖」5月12日最新上架
📍早安健康 × pano：帊帊諾諾陪你說早安（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/11
使用效期：90天
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📍LINE購物 × 啦咪熊（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/11
使用效期：90天
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🟡「隱藏版」免費貼圖專區
📍LINE購物直播 × 椒滴滴（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/07
使用效期：90天
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📍LINE購物 × 貓貓狗狗俱樂部（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/05
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍LINE Pokopoko × 蠟筆小新（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/21
使用效期：90天
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📍LINE Rangers 放置戰爭 × 出租女友合作貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/29
使用效期：90天
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📍LINE購物 × 水水皮蛋（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/26
使用效期：90天
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📍中華賓士 × BOUNCE 限定大貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/24
使用效期：180天
取得條件：無條件下載
📍COCO BEACH 摯友限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/07/23
使用效期：180天
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📍LINE購物品牌名店 × 公主吃布丁（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/15
使用效期：90天
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📍COCO BEACH 限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/16
使用效期：180天
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📍LINE禮物 × 獨角龍豆豆與豆比（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/13
使用效期：90天
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🟡LINE「貼圖小舖」5月免費貼圖整理
📍與吉祥物「BUBI」一起「鯨」采生活（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/28
使用效期：180天
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📍LINE購物夯話題 × EFFY（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/28
使用效期：90天
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📍海委會海洋母親節（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/14
使用效期：180天
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📍辦公室酸甜日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/14
使用效期：180天
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📍LINE購物直播 × 町町噹噹狗生活（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/14
使用效期：90天
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下載期限：2026/06/11
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📍LINE購物直播 × 椒滴滴（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/07
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下載期限：2026/06/05
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下載期限：2026/05/21
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下載期限：2026/05/29
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下載期限：2026/05/26
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下載期限：2026/05/24
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下載期限：2026/07/23
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下載期限：2026/05/15
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下載期限：2026/05/16
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下載期限：2026/05/13
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下載期限：2026/05/28
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下載期限：2026/05/28
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下載期限：2026/05/14
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下載期限：2026/05/14
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📍LINE購物直播 × 町町噹噹狗生活（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/14
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