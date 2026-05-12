台東縣政府自5月起推出的「台東一遊未盡」住宿獎勵方案受到歡迎，據悉首日就有1000組預約登記。雲品國際表示，旗下文創青旅「寶桑町屋（Machiya Posong）」亦響應這波長住熱潮，推出連住五晚優惠價4500元，結合補助專案後降至僅需2000元起的超值價格，平均每晚僅400元，平日入住更加贈早餐，旅客可上「台東一遊未盡」官網申請。
響應補助政策，雲品國際旗下「寶桑町屋」同步祭出長住優惠，平日連住五晚加贈每日早餐，青旅單人房入住五晚自4500元起，扣除政府獎勵金後僅需實付2000元起，相當於平均每晚400元，將大幅增加長住客群的下訂動機，更延長了旅客在台東旅遊的停留日數。
「寶桑町屋」由古老日式宿舍改建而成 有9間單人房、1間雙人房
「寶桑町屋」由古老日式宿舍改建而成，以日式侘寂美學與現代木質建材交織出溫暖靜心的氛圍，館內青年旅館配置9間單人房與1間雙人房，提供極具獨立性的休憩環境。館內公共區域則設置景觀火爐、日式茶席，旅人能在此悠閒品味台東在地特產紅烏龍茶與傳統封仔餅，沉浸式感受台東慢活節奏。
雲品國際強調，根據縣府「台東一遊未盡」獎勵內容，自由行旅客不分平假日，凡連續入住台東合法旅宿5晚，即可享每人一次現折新台幣2500元的住宿獎勵金。優惠誘因強勁，市場反應遠超預期。
台東合法旅宿幾乎都有補助 申請方式一次看
台東縣府觀光發展處也提到，優惠開放申請首日也湧現申辦潮，累計逾1000組自由行及團體旅客完成申辦，5月起台東各項活動都可使用，包含東浪嘉年華、最美星空系列活動、台灣國際熱氣球嘉年華以及全新登場的「2026台東博覽會」等。除了「寶桑町屋」，台東大部分飯店旅館都有參與此優惠活動，知名飯店包含娜路彎大酒店、台東桂田喜來登酒店、樂樂日暉溫泉酒店、知本老爺大酒店等，名單詳見「台東一遊未盡」官網。
🟡「台東一遊未盡」住宿獎勵方案資訊一覽：
活動期間：
2026年05月01日起至2026年12月05日止。
適用對象：
符合活動資格之國內外自由行旅客。
參加條件及折抵：
每人限定使用 1 次。須於活動期間內連續入住台東合法旅宿滿5晚（含）以上，即可折抵2500元/房。
參加方式：
▪️步驟一、 註冊登入：
點選「即刻登入享優惠」，並提前完成「我要參加-連續 5 晚自由行」所需資料。
▪️步驟二、查看資格：
尚未使用過折抵者，頁面將顯示可使用之2500元／房折抵。
▪️步驟三、入住核對：
入住現場出示本人「手機畫面＋身分證明文件」，供旅宿業者核對身分與資格。
▪️步驟四、折抵流程：
確認折抵住宿費用後，輸入由旅宿業者提供的「核銷碼」，即完成本次流程。
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「寶桑町屋」由古老日式宿舍改建而成 有9間單人房、1間雙人房
「寶桑町屋」由古老日式宿舍改建而成，以日式侘寂美學與現代木質建材交織出溫暖靜心的氛圍，館內青年旅館配置9間單人房與1間雙人房，提供極具獨立性的休憩環境。館內公共區域則設置景觀火爐、日式茶席，旅人能在此悠閒品味台東在地特產紅烏龍茶與傳統封仔餅，沉浸式感受台東慢活節奏。
台東合法旅宿幾乎都有補助 申請方式一次看
台東縣府觀光發展處也提到，優惠開放申請首日也湧現申辦潮，累計逾1000組自由行及團體旅客完成申辦，5月起台東各項活動都可使用，包含東浪嘉年華、最美星空系列活動、台灣國際熱氣球嘉年華以及全新登場的「2026台東博覽會」等。除了「寶桑町屋」，台東大部分飯店旅館都有參與此優惠活動，知名飯店包含娜路彎大酒店、台東桂田喜來登酒店、樂樂日暉溫泉酒店、知本老爺大酒店等，名單詳見「台東一遊未盡」官網。
活動期間：
2026年05月01日起至2026年12月05日止。
適用對象：
符合活動資格之國內外自由行旅客。
參加條件及折抵：
每人限定使用 1 次。須於活動期間內連續入住台東合法旅宿滿5晚（含）以上，即可折抵2500元/房。
參加方式：
▪️步驟一、 註冊登入：
點選「即刻登入享優惠」，並提前完成「我要參加-連續 5 晚自由行」所需資料。
▪️步驟二、查看資格：
尚未使用過折抵者，頁面將顯示可使用之2500元／房折抵。
▪️步驟三、入住核對：
入住現場出示本人「手機畫面＋身分證明文件」，供旅宿業者核對身分與資格。
▪️步驟四、折抵流程：
確認折抵住宿費用後，輸入由旅宿業者提供的「核銷碼」，即完成本次流程。