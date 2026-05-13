中華電信、台灣大哥大與遠傳電信宣布，將於今（13）日16:00在台灣含離島地區實施災防告警訊息測試，電信公司表示，期間不會影響客戶使用服務，「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，請收到測試訊息之客戶不需要緊張。

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▲中華電信、台灣大哥大與遠傳電信宣布，將於今（13）日下午4點，在台灣含離島地區實施災防告警訊息測試。（圖／翻攝畫面）
▲中華電信、台灣大哥大與遠傳電信宣布，將於今（13）日下午4點，在台灣含離島地區實施災防告警訊息測試。（圖／翻攝畫面）
國家警報固定測試預設「關閉」

中華電信表示，為了響應政府政策，持續實施不定期災防告警系統測試作業，傾力為全台民眾安全把關。今（13）日下午4時，將於全台含離島地區實施災防告警訊息測試。中華電信指出，藉由「每月測試用訊息」頻道進行發送作業，期間不會影響客戶使用服務。「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，請收到測試訊息之客戶毋需緊張。

手動關閉「每月測試用訊息」警報

「每月測試用訊息」頻道之開啟/關閉操作，iPhone用戶可以到手機上的「設定」App，然後點一下「通知」，隨後滑至底部，就可以看到政府警示項目，把每月測試用訊息關閉，就不會收到測試警報。


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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...