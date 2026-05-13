我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Amanda經常搭飛機滿世界飛，她因此笑說自己把飛機當成公車在搭。（圖／Amanda Threads@__amanda.614）

▲Amanda在美國留學，即將從喬治亞理工學院的研究所畢業。（圖／Amanda Threads@__amanda.614）

網紅Amanda靠在Threads分享自己搭私人飛機到處旅遊的美照爆紅，後來粉絲才得知，原來她的媽媽是曾被譽為「小鄧麗君」的資深歌手蔡幸娟。Amanda真實身分曝光後，仍持續經營社群，近日更在QA影片中高調地說：「我真的把飛機當公車在搭」，引來酸民爆轟她炫富、是靠媽族。對此，Amanda今（13）日凌晨發文道歉，表示自己只是分享慾很強，並不覺得自己高人一等。Amanda日前在影片中分享自己的休假Vlog，她表示美國學校近日放假10天，她就先搭飛機回台灣一趟，接著又飛往日本度假、逛街買精品，最後再直接飛回美國上課。她因此笑喊：「」，這番言論搭配上她影片中吃高檔美食、享受豪華飯店、出入有保母車接送的的奢侈畫面，瞬間掀起不少粉絲討論。有人羨慕Amanda的生活，大讚她自信美麗又多金，也有人認為Amanda拍影片的目的就是為了炫富，Threads上更出現不少攻擊Amanda的貼文。一名網友直言：「一開始追蹤她是想看千金大小姐生活，也覺得她個性很爽朗，很親近。但看了她最新影片覺得退追了。什麼「我真的把飛機當公車在搭」、一直強調洋裝價格還有品牌、最新影片最後也要打出來手錶跟耳環品牌、還為了一個飯店『生氣』到發3篇文，超級凡爾賽」。還有網友已不點名的方式開酸Amanda：「我真的好討厭看到在美國留學的富二代一直說『你要多去體驗人生，人生很短，體驗才是真實的，要好好理財，不要把人生浪費在工作上』，姐妹，妳有沒有想過妳vlog裡閃閃發亮的Chanel耳環跟背景裡的Gucci包就是我半年的生活費」。這些抨擊Amanda貼文吸引上萬人觀看，輿論越演越烈。對此，Amanda今日凌晨發文道歉，「」。Amanda也表示，自己一直都很感謝她擁有的資源，「」。Amanda也強調由於她的分享慾很強，因此當網紅一直是她人生計畫的一環，只是沒料到網路世界有超出她想像的反彈力。但儘管被誤解、被砲轟，Amanda還是堅定表示未來會持續拍影片、分享日常，「我日後依舊會繼續以好玩、輕鬆、瘋癲的方式分享我的日常、想法、金融知識和旅遊vlog！喜歡的閨蜜們可以留下，不喜歡的也沒關係，我祝福你們能找到適合自己的內容」。Amanda是蔡幸娟與製作人前夫謝孔忠的女兒，小時候乳名為蛋蛋，本名為（謝方易），畢業於美國華盛頓大學，後來繼續攻讀喬治亞理工學院，即將在近日完成學業。她先前也多次分享自己在備考金融證照CFA 二級考試，目標是想在金融圈工作，從事私募基金相關產業。