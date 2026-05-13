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補教名師「陳建宏化學」猝逝！愛女證實：父親永遠是最敬重與深愛榜樣

▲知名補習班「陳建宏化學」創辦人陳建宏驚傳離世，愛女在社群平台悲痛證實消息。（圖／翻攝Threads@jessicalin_1223 ）

陳建宏名師公祭時間出爐！學生悲痛：講義都還留著

▲陳建宏致力於教學長達30年，補習班提供的精美講義，至今仍被許多人收藏著。（圖／翻攝Threads@jessicalin_1223 ）

知名補習班「陳建宏化學」創辦人陳建宏（本名林泰興）驚傳辭世，享壽68歲。其女兒於昨（12）日晚間透過社群平台發聲證實，並提到父親於10日離世，一生致力化學教育，並在30年教學生涯培育無數學生，並提到將於5月20日上午10時在台中崇德殯儀館景福廳舉辦公祭。消息傳出後，也讓一票曾是陳建宏的學生感到不捨，難過直呼「最感謝的就是陳建宏老師」、「每一本精美講義我到現在都還留著」。陳建宏老師（本名林泰興）創辦補習班「陳建宏化學」，是國內知名補教老師，但於本月10日驚傳與世長辭，其小女兒在Threads發文悲痛證實，表示父親一生致力於化學教育，三十年來培育了無數優秀的社會棟樑。即使在退休後，他仍心繫教育，日以繼夜地鑽研、修改講義、培育弟子。陳建宏女兒強調，父親的品牌今後仍會持續營運下去，對許多人來說，建宏化學（a.k.a CCH）的三年歲月，是高中時期難忘的回憶，但在我心中，父親永遠是她最敬重與深愛的榜樣。陳建宏女兒同步公布公祭資訊，表示將在5月20日（週三）上午10時於台中崇德殯儀館「景福廳」（臺中市北區五常里崇德路一段50號）舉辦。坦言因事出突然且時間較趕，先發出消息訃聞後補，懇請大家協助轉發此消息，告知曾受家父照顧、或與家父相識的朋友與學生。讓想送老師最後一程、與他道別的親朋故交，能得知資訊並前來致意。消息傳出後，也讓陳建宏化學過往的學生感到不捨，紛紛留言感念他「高中時有幸上過老師的課，謝謝老師的付出」、「感謝老師團隊拯救我的化學，還有微積分先修班，每一本精美講義我到現在都還留著」、「10幾年，唯一還留著的參考書」、「我以前的整套化學講義都還留著，還有聯考前的絕對機密講義，求學階段我最感謝的就是陳建宏老師了」。