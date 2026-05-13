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國際請病假日由來、意義超窩心！台灣上班族爆共鳴：已送假單

▲「國際請病假日」旨在希望藉由請假一天修復身心，呼籲大家在需要時停下腳步休息。（圖／取自unsplash）

▲「國際請病假日」並非鼓勵人們偷懶，旨在希望藉由請假一天修復身心，呼籲大家在需要時停下腳步休息，讓全世界忙碌的上班族正視職場壓力和身心疲勞。（圖／取自photoAC）

上班族有更多休息日！台灣國定假日多5天、「補假不補班」被讚爆

▲立法院在2025年5月9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，增加5天國定假日，讓全台勞工們能有更多休息日可喘息。（圖／取自pexels）

「國際請病假日」（International Sick Leave Day）在每年的5月13日，也就是今天，其是近年網路爆紅的特別節日，而國際請病假日由來十分特別，並非由醫療團體或協會創辦，竟是一群香港藝術家C&G Artpartment於2008年發起，旨在希望藉由請假一天修復身心，呼籲大家在需要時停下腳步休息，窩心意義讓一票上班族爆共鳴直喊「要請假了！」5月13日是「國際請病假日」（International Sick Leave Day），這個特別節日已經長存16之久，但背後發起人不時醫療團體或心理協會，竟是一群香港藝術創作者「C&G Artpartment」於2008年發起的特殊節日。這群藝術家在作品《請病假》中拋出一個概念探討「請病假，能不能成為一種藝術行為？」提到社會一直把「撐下去」視為常態，許多人即使身心俱疲，也習慣等到真正倒下才休息，慢慢失去休息能力。「國際請病假日」並非鼓勵人們偷懶，旨在希望藉由請假一天修復身心，呼籲大家在需要時停下腳步休息，讓全世界忙碌的上班族正視職場壓力和身心疲勞，提醒人們即便沒有重病，也應合法休息、放空自己。國際請病假日的特殊意義也在台灣爆紅，引發全台上班族共鳴，「我需要這個酷東西，請假請起來」、「必須支持一下！」、「我已經準備好請假了」、「今天剛好要請病假」、「假單已經按起來了」。由於近期台灣對於「請假」議題討論遽增，立法院在2025年5月9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，增加5天國定假日包括小年夜、教師節、光復節、行憲紀念日，讓全台勞工們能有更多休息日可喘息。行政院人事總處亦在同年6月宣布取消補班制度，未來只補假、不補班，基於國人習慣週休二日作息，刪除調整上班日為放假日並補行上班的規定，讓民眾大讚「終於正常了」、「不想連上六天」、「這是德政」，不必再為了一天連假而連上六天班。