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▲籃籃（如圖）當時高調到東京看球，靠胡瓜買的票出盡風頭。（圖／籃籃 Lanlan臉書）

女星籃籃卸下啦啦隊的身分後，成為樂天桃猿應援團推進隊長，也持續參與《綜藝大集合》主持，一度被胡瓜視為「乾女兒」，但兩人的關係傳出生變，疑與籃籃目中無人的行事風格有關。她今年3月飛往東京看WBC，原來非官方受邀，而是蹭胡瓜買給《綜藝大集合》團隊的30張門票，但她到了日本卻不與胡瓜等人行動，跑去和其他啦啦隊成員坐一起，此舉讓瓜哥傻眼，頗有怨言。據《鏡週刊》報導，籃籃原先以為自己可以入選WBC中華隊的官方應援團，飛去東京看球，所以在《綜藝大集合》的群組號召大家一起到日本觀賽。胡瓜節目作為大家長，就霸氣放話自己願包下30張門票，招待團隊前往東京看WBC，順便旅遊。此事後續細節交給賴慧如協助安排，籃籃並未出力，結果當她得知自己沒入選官方應援團後，就在群組表示自己也要2張門票，成功搶到飛日本看球的入場券。而她此舉讓其他人看在眼裡很不是滋味，畢竟她沒出錢又沒出力，難免讓人覺得自私。到了日本後，籃籃也沒跟《大集合》團隊一起行動，而是衝到前方和其他啦啦隊女孩以及球團人員一起看球，甚至因此被Netflix轉播畫面拍到，搶盡風頭。而胡瓜對於籃籃沒有和團隊一起行動一事，也感到不滿，因此在群組傳訊息提醒她：「如果沒有要跟大家一起看比賽就不要拿票」，門票可以讓給其他工作人員或親朋好友，沒想到籃籃竟回答：「沒票我要怎麼進場？」似乎毫不覺得自己有問題，也讓其他人認為她越來越不將瓜哥放在眼裡。此事還有後續，胡瓜後來在返台前，於日本招待團隊眾人吃高級河豚大餐，籃籃看到消息後，說要帶一個其他人不認識的朋友前往，但胡瓜認為團內有很多藝人，所以婉拒。結果籃籃表示如果朋友不能去，她也不去了，但到了用餐時間，她又獨自現身餐廳，還想蹲在旁邊一起蹭美食，讓胡瓜看不下去，只好請服務生再生出一個位置給她。總之，籃籃日本行的舉動已經觸怒胡瓜，讓兩人昔日情同父女的好感情生變。