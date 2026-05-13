資深歌手蔡幸娟和製作人前夫謝孔忠所生的女兒蛋蛋，如今成為在Threads上相當知名的白富美網紅Amanda，22歲的她不僅出國旅遊能搭私人飛機，還可以隨心所欲買精品，生活條件相當富足。網友因此好奇她每月零用錢多少，Amanda笑說：「我沒打算跟你講金額，因為你會嚇到」，字幕則寫著「財富自由、被寵壞」等關鍵字，可見其零用錢金額應該高出常人想像。
Amanda被問零用錢多少？笑曝數字很嚇人
Amanda因分享和奶奶搭私人飛機出遊的貼文，開始在Threads走紅，外界本以為她是某企業的接班人，後來才知道，Amanda的真實身分是蔡幸娟的女兒。而Amanda一度因此關閉Threads，但後來又恢復經營，且經常上傳影片跟粉絲互動，目前已累積11萬粉絲。
Amanda日前還貼出一支QA影片，回答網友投稿的問題，其中有人問道：「一個月多少零用錢？」Amanda見狀先是笑了出來，接著開玩笑說：「你在說什麼？我沒有零用錢」，但她後來又打臉自己，笑說：「沒有啦，（有領零用錢）但我也沒打算跟你講金額，因為你會嚇到，有時候我也會嚇到，真的不太正常」。
Amanda在說這些話的同時，字幕也上了「是真的被寵壞ㄌ」、「財富自由ㄌ」的字樣，可見她的零用錢應該比一般人想像的數字高出許多，讓一向分享慾極強的Amanda，這次都選擇閉口，怕說出來嚇壞大家。
Amanda才22歲就過上奢華生活 自詡很會投胎
而蔡幸娟當初是在2004年2月公布自己懷孕喜訊的，因此推算Amanda的年紀，今年應該才22歲，如此年輕就能享受很多人一輩子都賺不到的財富，讓不少網友直呼羨慕。Amanda則將自己富裕生活歸功於很會投胎、還有媽媽的愛護。今日她也發文道歉自己並非刻意炫富、傷害別人，但未來還是會持續拍影片，不喜歡的人可以不要追蹤她。
蔡幸娟早幫女兒佈局 投資基金讓她不愁吃穿
至於蔡幸娟為何有如此龐大財富能寵壞女兒，要從她的演藝生涯說起。蔡幸娟當年14歲就出道，人美歌聲甜，因此有「小鄧麗君」、「中國娃娃」的綽號，紅極一時。蔡幸娟也因此存到不少錢，聰明的她將眼光放遠，開始創立自己的工作室，還簽進港星葉蘊儀來台活動，讓自己的收入大幅攀升。
後來蔡幸娟也投資平衡型基金，將存款持續放大，身家逐步累積，讓她在2015年成功買下要價3.38億元的大安區頂級豪宅。蔡幸娟對女兒也是毫無保留，從女兒出生開始就替她超前部屬，幫女兒把紅包錢都存到銀行，再以女兒的名字買基金，因此Amanda現在才能不愁吃穿。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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Amanda因分享和奶奶搭私人飛機出遊的貼文，開始在Threads走紅，外界本以為她是某企業的接班人，後來才知道，Amanda的真實身分是蔡幸娟的女兒。而Amanda一度因此關閉Threads，但後來又恢復經營，且經常上傳影片跟粉絲互動，目前已累積11萬粉絲。
Amanda日前還貼出一支QA影片，回答網友投稿的問題，其中有人問道：「一個月多少零用錢？」Amanda見狀先是笑了出來，接著開玩笑說：「你在說什麼？我沒有零用錢」，但她後來又打臉自己，笑說：「沒有啦，（有領零用錢）但我也沒打算跟你講金額，因為你會嚇到，有時候我也會嚇到，真的不太正常」。
Amanda在說這些話的同時，字幕也上了「是真的被寵壞ㄌ」、「財富自由ㄌ」的字樣，可見她的零用錢應該比一般人想像的數字高出許多，讓一向分享慾極強的Amanda，這次都選擇閉口，怕說出來嚇壞大家。
而蔡幸娟當初是在2004年2月公布自己懷孕喜訊的，因此推算Amanda的年紀，今年應該才22歲，如此年輕就能享受很多人一輩子都賺不到的財富，讓不少網友直呼羨慕。Amanda則將自己富裕生活歸功於很會投胎、還有媽媽的愛護。今日她也發文道歉自己並非刻意炫富、傷害別人，但未來還是會持續拍影片，不喜歡的人可以不要追蹤她。
蔡幸娟早幫女兒佈局 投資基金讓她不愁吃穿
至於蔡幸娟為何有如此龐大財富能寵壞女兒，要從她的演藝生涯說起。蔡幸娟當年14歲就出道，人美歌聲甜，因此有「小鄧麗君」、「中國娃娃」的綽號，紅極一時。蔡幸娟也因此存到不少錢，聰明的她將眼光放遠，開始創立自己的工作室，還簽進港星葉蘊儀來台活動，讓自己的收入大幅攀升。
後來蔡幸娟也投資平衡型基金，將存款持續放大，身家逐步累積，讓她在2015年成功買下要價3.38億元的大安區頂級豪宅。蔡幸娟對女兒也是毫無保留，從女兒出生開始就替她超前部屬，幫女兒把紅包錢都存到銀行，再以女兒的名字買基金，因此Amanda現在才能不愁吃穿。
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