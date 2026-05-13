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▲記者在經典賽期間，直擊籃籃在賽後跟著中華隊應援團一同離開應援區。（圖／記者張一笙攝）

▲籃籃在東京巨蛋握拳許願畫面被全球直播。（圖／翻攝自籃籃IG@lan0716）

世界棒球經典賽期間，台灣啦啦隊與藝人赴日應援成為熱門話題，其中人氣啦啦隊女孩籃籃（籃靖玟）更一度被外界認為有機會加入國家級應援陣容，結果最終她沒有入選「CT AMAZE」，不過她仍在經典賽期間現身東京巨蛋中華隊應援區，她在球賽中祈禱的畫面更是被轉播單位拍到被瘋狂轉發，引發熱烈話題。如今籃籃卻被爆出不僅是拿綜藝大哥胡瓜的票到東京巨蛋，甚至到現場後更是脫隊到應援區，被胡瓜提醒：「不要只拿票不跟團。」根據《鏡週刊》報導，籃籃當時相當積極號召身邊藝人與工作人員一起前往東京觀賽，整趟行程在圈內關注度相當高，身為群組「大家長」的胡瓜，更豪氣包下30張熱門球票，希望大家能一同替台灣隊加油，沒想到最後卻意外衍生出後續爭議，雖然最後官方公布的國家應援團名單中並沒有籃籃，但她在東京期間的一舉一動，反而成為場邊最受矚目的焦點之一。知情人士透露，籃籃抵達東京後，幾乎很少與胡瓜等同行團體一起行動，尤其在台日大戰當天，更直接跑到應援團附近區域，與啦啦隊成員一起跳應援，由於她手上持有的是胡瓜提供的球票，因此部分現場人士認為，這樣的舉動容易讓外界誤以為她是官方受邀應援成員。事實上，籃籃在比賽期間的情緒反應確實成為轉播亮點，當時她雙手緊握、閉眼祈禱與激動應援的畫面，多次被電視鏡頭捕捉，甚至還被國際媒體與社群平台瘋傳，不少球迷認為她對棒球的熱愛十分真誠，也替台灣隊帶來更多討論度，不過有人質疑她全程幾乎不待在原本座位區，反而頻繁出現在應援熱區，多少有經營鏡頭與曝光感的意味，因此掀起兩極討論。據了解，由於當時東京賽事球票相當難搶，一票難求，因此部分同行工作人員對籃籃後續行動也頗有微詞，有消息指出胡瓜事後甚至曾私下傳訊提醒她，如果沒有打算與大家一起觀賽，就不應該繼續使用相關球票安排。雖然雙方並未公開爆發衝突，但相關耳語已開始在圈內流傳，也讓這趟原本單純的東京應援行，逐漸演變成外界熱議話題。其實籃籃近年從啦啦隊成功跨足綜藝圈，早已成為目前最具代表性的啦啦隊藝人之一，人氣與曝光度都持續攀升，不過隨著知名度提高，她的一舉一動也開始被外界放大檢視，部分圈內人士認為她近年形象與過去相比確實出現變化，但也有不少粉絲出面力挺，認為熱情應援本來就沒有問題。