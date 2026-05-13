我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟去年投打高於平均 但早有隱憂

中信兄弟今年戰績一落千丈，這支過去2年全年第一的球隊到底遭遇什麼問題？在本場首局被富邦悍將血洗14分之前，攤開團隊數據，中信兄弟打擊OPS+92.3位居全聯盟第5，投手端ERA+85.9則為六隊墊底，投打一夕間全崩盤。實際上，去年中信兄弟投打數據都還高於聯盟平均，但已有缺少頂尖火力、以及牛棚深度不夠年齡層太高這2顆「未爆彈」，最終在今年一次爆開。中信兄弟去年打擊端OPS+100.8排在第3，投手ERA+102.4則為第4，看似狀態穩定，並靠著優異臨場作戰能力，全年再度拿到70勝，連續2季拿到全年度戰績第一，但實則已有不少隱憂。以打線上來說，黃衫軍去年常駐一軍先發打線的球員中，有多達7位打出OPS+100以上的成績，看似相當可怕，但實際上僅有許基宏一人打出OPS+150以上火力，其餘包含王威晨、宋晟睿、陳俊秀與江坤宇等人，都僅有略高於平均的表現，至於打擊OPS+第2的王政順，去年僅獲得149個打數，今年角色定位也沒有太多調整。這部分代表中信兄弟的打線雖平穩，但大部分打者的實力都僅略高於平均，尤其長打火力不足，得分荒、低比分鏖戰等需要長打破局的情境時，僅有許基宏相較可以期待，偏偏他本季因調整問題較慢開季，回歸後狀態又不佳重回二軍，兄弟打線頓時群龍無首，目前團隊純長打率、全壘打都在6隊中墊底。投手方面，牛棚傷病、年齡層過高風險，在本季初同樣拖垮球隊戰績，去年他們上半季太過依賴黃恩賜，結果受傷報銷至今還未回歸，小黑吳俊偉則將近缺席1季時間，從近期重啟39歲李振昌當作終結者，才逐漸穩住局面，上週牛棚合計18局僅失1分自責分，無奈換打陷嚴重熄火，有點為時已晚的感嘆。