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今天天氣：鋒面、午後對流夾擊 北台灣有大雨

▲梅雨季第3波鋒面逐漸接近台灣，今（13）日午後水氣增多，中部以北降雨明顯，明後天降雨範圍擴大。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

明天天氣：鋒面逐漸南下 依舊全台有雨

▲受到鋒面影響，周五前將與、雲量增多，北台灣氣溫下滑較明顯，周六開始逐漸回溫。（圖／中央氣象署）

一周天氣：周六逐漸放晴 氣溫回飆30度

受鋒面影響，台灣今（14）日受滯留鋒面影響，中部以北將成為降雨熱區，不僅有短暫陣雨或雷雨，局部地區還可能出現較大雨勢。中央氣象署預報員林定宜指出，這波鋒面也將讓各地氣溫略微下降，北部、東半部白天高溫將降到23至26度，預估周六（5月16日）天氣才會逐漸回穩。5月14日今天的天氣，氣象署指出，鋒面影響，各地天氣不穩定，中部以北降雨相對明顯，有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，午後配合熱力作用，各地山區會有局部較大雨勢發生的機率，建議外出應攜帶雨具以備不時之需。氣溫方面，因雲多且降雨的關係，整體氣溫下降，預測北部、東北部及東部白天高溫25、26度，其他地區可達29至31度，清晨及夜晚低溫在北部及宜花約21至22度，其他地區則為23至25度。宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏環境部提及，受滯留鋒面影響，中部以北地區受降雨洗除作用影響，空品較佳，南部污染物仍稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。5月15日明天的天氣，氣象署指出，周五鋒面將逐漸南移至巴士海峽，屆時降雨重心將轉往東半部、南台灣，除了有短暫陣雨外，東部也不排除出現局部較大雨勢；西半部則仍有零星短暫陣雨，整體天氣仍偏不穩定。周六至下周一（5月18日），台灣環境將逐漸轉為偏東風型態，整體天氣也會慢慢回穩，只剩東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，但西半部多數地區將恢復多雲到晴天氣，僅午後中南部及其他山區仍需留意對流性降雨，另外，周六基隆北海岸也有零星短暫陣雨機率。至於下周天氣，林定宜說明，下周二、下周三（5月19日至5月20日）各地大致為多雲到晴，僅花東與恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區則可能出現局部短暫雷陣雨，整體來看，天氣將比本周後半段穩定許多。溫度方面，林定宜提及，明天因雲量偏多，各地高溫下降，中部以北、東部23至26度，南部、東南部28至30度；低溫方面，北部、宜蘭、花蓮20至22度，其餘地區23至25度。周五前北部及東半部感受仍稍涼，但周六起氣溫將逐日回升，北部高溫可望從25度回升至28度，下周甚至重返29至30度。