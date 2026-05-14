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▲詹姆斯在2026年季後賽結束後將成為完全自由球員，雖然已41歲，但其全明星等級的身手仍讓勇士老闆拉卡伯（Joe Lacob）垂涎三尺。（圖／路透／達志影像）

▲若要達成「柯詹杜」合體的夢想，勇士隊可能需要杜蘭特（Kevin Durant）與詹姆斯同時做出巨大的薪資犧牲，這在現實操作上極具挑戰。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士在柯瑞（Stephen Curry）職業生涯的尾聲，似乎準備策劃一場NBA歷史上最震撼的球員異動。根據《ClutchPoints》資深記者席格爾（Brett Siegel）爆料，勇士隊高層至今仍未放棄將柯瑞與洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）配對的構想，甚至打算進一步追求目前效力於休士頓火箭的杜蘭特（Kevin Durant），試圖在舊金山重現夢幻陣容。報導指出，勇士老闆拉卡伯（Joe Lacob）長期以來一直夢想著讓詹姆斯與柯瑞這兩位主宰近十年聯盟的超級巨星在生涯末期聯手。詹姆斯在2026年夏天將自2018年加入湖人後，首度恢復完全自由球員身分。即便他已41歲，但場上的統治力仍足以讓任何爭冠球隊心動。勇士內部認為，詹姆斯與柯瑞、格林（Draymond Green）以及總教練科爾（Steve Kerr）之間的良好私交，可能是這場「不可能任務」的突破口。雖然夢想很豐滿，但現實的薪資空間卻極度骨感。席格爾在報導中強調，若詹姆斯要加入勇士，可能必須接受大幅減薪，以「中產特例」的身分加盟。此外，這套方案可能還需要格林跳出目前的合約，並以更低的薪資重新簽約，才能在不觸發硬上限的情況下清出空間。如果詹姆斯最終決定留在湖人或重返克里夫蘭，勇士的計畫並未止步。報導顯示，為了極大化柯瑞最後的爭冠窗口，勇士會不遺餘力地追求杜蘭特（Kevin Durant）回鍋，或是招攬雷納德（Kawhi Leonard）等成名老將。杜蘭特曾於2016至2019年效力勇士，帶領球隊拿下兩座冠軍，若能重返灣區，無疑將是聯盟休賽季的最大震撼彈。