美國總統川普（Donald Trump）已於週三晚間，率領一群美國商界領袖抵達北京，將與中國國家主席習近平舉行會談，有財經外媒報導稱，「川習會」登場前，市場多頭已湧入，不只中國股市、ETF及相關板塊均錄得數月來最大漲幅，有2家企業股價也因此水漲船高。
美媒《CNBC》報導，儘管先前公布的財報低於預期，但中國電商巨頭阿里巴巴（Alibaba）的股價仍大幅上漲逾8%，許多散戶將這種現象稱為「川普效應」，反映出他們預期美中透過對話改善關係，可能會成為中國科技股的催化劑，尤其這些科技股已經低迷數月之久。
除了阿里巴巴，另一個意外贏家則是福特汽車（Ford Motor）。有分析師透露，川習會登場之際，這家汽車製造商與中國寧德時代（CATL）達成的儲能授權協議，有望促進美中關係朝積極方向發展，相關消息傳出後，該公司週三股價飆漲了13%。
美中將互降關稅壁壘？
另一方面，《路透社》則指出，美中元首會談，預計將針對非敏感商品的貿易管理機制取得進展，各自界定價值約300億美元的商品，在不觸及國安紅線的前提下，降低關稅並相互銷售。
報導提到，儘管計劃尚未明確，但美國對中國的態度似乎有所轉變，不再要求北京改變由國家主導的出口導向經濟模式，而是轉爲形似美國以消費帶動市場的模式。
美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）認為，美國無法真正改變中國的治理方式和經濟管理，這些都已根深蒂固於他們的體制之中，但仍可以找到優化美中貿易、實現更大平衡的方法，設法連接2個本不相容的經濟體系。
此外，格里爾今年3月曾提出的「貿易委員會」（Board of Investment）構想，也被視為這次川習會可能達成的關鍵共識，但目前應該還沒有到需要討論大型投資項目的地步。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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除了阿里巴巴，另一個意外贏家則是福特汽車（Ford Motor）。有分析師透露，川習會登場之際，這家汽車製造商與中國寧德時代（CATL）達成的儲能授權協議，有望促進美中關係朝積極方向發展，相關消息傳出後，該公司週三股價飆漲了13%。
美中將互降關稅壁壘？
另一方面，《路透社》則指出，美中元首會談，預計將針對非敏感商品的貿易管理機制取得進展，各自界定價值約300億美元的商品，在不觸及國安紅線的前提下，降低關稅並相互銷售。
報導提到，儘管計劃尚未明確，但美國對中國的態度似乎有所轉變，不再要求北京改變由國家主導的出口導向經濟模式，而是轉爲形似美國以消費帶動市場的模式。
美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）認為，美國無法真正改變中國的治理方式和經濟管理，這些都已根深蒂固於他們的體制之中，但仍可以找到優化美中貿易、實現更大平衡的方法，設法連接2個本不相容的經濟體系。
此外，格里爾今年3月曾提出的「貿易委員會」（Board of Investment）構想，也被視為這次川習會可能達成的關鍵共識，但目前應該還沒有到需要討論大型投資項目的地步。
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