受到滯留鋒面影響，中央氣象署今（14）日針對「基隆市、台北市、新北市、桃園市」發布大雨特報，提醒桃園以北民眾注意瞬間大雨，山區請慎防坍方及落石。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今日梅雨季第3波鋒面南下，北部、東半部及中部皆有局部陣雨或雷雨，明日南移、各地應注意對流胞及雷擊、強風、瞬間強降雨，雨勢下到周末才趨緩，
鋒面橫掃半個台灣！明南移全台慎防對流胞轟雷雨
氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今日梅雨季（5、6月）第3波鋒面南下，北部、東半部及中部有局部陣雨或雷雨，氣溫略降，北臺稍轉涼。
明（15）日鋒面南移，各地有局部短暫陣雨或雷雨的機率，北臺氣溫升。應注意對流胞、伴隨「雷擊、強風及瞬間強降雨」的影響。今日各地區氣溫如下：北部19至26度、中部21至30度、南部21至34度、東部20至32度。
鋒面雨下到什麼時候？周末放晴回暖
進一步觀察發現，週六（16日）至下週一（18日）鋒面續南移巴士海峽並漸減弱，白天「熱如夏」，但大氣不穩定，局部地區午後仍有陣雨或雷雨的機率。
下週二至週六（19至23日）鋒面已遠離，大氣日趨穩定、白天「晴熱如夏」，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。由於各國模式末期模擬差異大，且將持續調整，應繼續觀察。
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氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今日梅雨季（5、6月）第3波鋒面南下，北部、東半部及中部有局部陣雨或雷雨，氣溫略降，北臺稍轉涼。
明（15）日鋒面南移，各地有局部短暫陣雨或雷雨的機率，北臺氣溫升。應注意對流胞、伴隨「雷擊、強風及瞬間強降雨」的影響。今日各地區氣溫如下：北部19至26度、中部21至30度、南部21至34度、東部20至32度。
進一步觀察發現，週六（16日）至下週一（18日）鋒面續南移巴士海峽並漸減弱，白天「熱如夏」，但大氣不穩定，局部地區午後仍有陣雨或雷雨的機率。
下週二至週六（19至23日）鋒面已遠離，大氣日趨穩定、白天「晴熱如夏」，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。由於各國模式末期模擬差異大，且將持續調整，應繼續觀察。