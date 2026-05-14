🟡7-ELEVEN

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▲7-11「超值五六日」是5月15日至5月17日。（圖／記者黃韻文攝）

🟡全家便利商店

▲全家「5日5好康」是5月15日至5月19日。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富門市「限時殺5日」是5月13日至5月17日。（圖／業者提供）

🟡OK超商

▲OKmart「週週超值選」是5月15日至5月17日。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP於5月14日上午9時開賣「老山東煎熟韭菜盒」4粒裝99元，平均單個韭菜盒25元。（圖／美廉社simplemart.com.tw）

超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」限時回歸，5月15日至5月17日連3天登場，買1送1、買2送2通通有，而且包括不少人氣商品。平均單件特價來看，另有必買破盤商品，，口味有牛奶、黑巧克力可選；夏天必備的韓國防曬霜／防曬乳原價399元、特價99元，相當於2.5折。全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是5月15日至5月19日，愛吃士力架的人把握這檔，平時單條原價49元貴森森捨不得吃，限時加10元多1件，等於每條平均30元、約是6折，有花生巧克力、草莓花生可可棒口味可選。門市「限時殺5日」是5月13日至5月17日，此外，女性專用濕式衛生紙原價59元，祭出5包特價99元，平均單包不到20元、約是3.4折，是悶熱夏季遇到生理期的必備好物。OKmart推出「週週超值選」，5月15日至5月17日期間， 指定商品第2件10元，換成單件平均特價來看，美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。