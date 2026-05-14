🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」限時回歸，5月15日至5月17日連3天登場，買1送1、買2送2通通有，而且包括不少人氣商品。
平均單件特價來看， 瓶裝可樂15元、布丁大雪糕18元、Cheers氣泡水18元、康貝特能量飲料18元、韓國可可球28元、農心海鮮烏龍麵25元、Q果優酪雪糕芒果芝芝25元、哈根達斯草莓雪酥75元、味覺糖軟糖35元。
另有必買破盤商品，德國巧克力棒大包裝90g原價99元，單件就特價29元，等於下殺不到3折價，口味有牛奶、黑巧克力可選；夏天必備的韓國防曬霜／防曬乳原價399元、特價99元，相當於2.5折。
🟡全家便利商店
全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是5月15日至5月19日，包括黃金蕎麥茶平均15元、YOI鹼性水平均15元、巧克力脆皮大雪糕平均18元、芋角牛奶Q雪糕平均25元、農心海鮮烏龍麵平均25元。
愛吃士力架的人把握這檔，平時單條原價49元貴森森捨不得吃，限時加10元多1件，等於每條平均30元、約是6折，有花生巧克力、草莓花生可可棒口味可選。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是5月13日至5月17日，半價商品共3款，包括阿奇儂初鹿雪糕平均20元、辛拉麵平均25元、人魚漢頓棒棒糖平均7元。
此外，女性專用濕式衛生紙原價59元，祭出5包特價99元，平均單包不到20元、約是3.4折，是悶熱夏季遇到生理期的必備好物。
🟡OK超商
OKmart推出「週週超值選」，5月15日至5月17日期間， 指定商品第2件10元，換成單件平均特價來看，隨緣紅燒嫩菇湯麵25元、義美紅豆牛奶冰棒20元、牛奶冰淇淋餅乾20元。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，5月14日上午9時開賣「老山東煎熟韭菜盒」4粒裝99元，平均單個韭菜盒只要25元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」限時回歸，5月15日至5月17日連3天登場，買1送1、買2送2通通有，而且包括不少人氣商品。
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另有必買破盤商品，德國巧克力棒大包裝90g原價99元，單件就特價29元，等於下殺不到3折價，口味有牛奶、黑巧克力可選；夏天必備的韓國防曬霜／防曬乳原價399元、特價99元，相當於2.5折。
全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是5月15日至5月19日，包括黃金蕎麥茶平均15元、YOI鹼性水平均15元、巧克力脆皮大雪糕平均18元、芋角牛奶Q雪糕平均25元、農心海鮮烏龍麵平均25元。
愛吃士力架的人把握這檔，平時單條原價49元貴森森捨不得吃，限時加10元多1件，等於每條平均30元、約是6折，有花生巧克力、草莓花生可可棒口味可選。
門市「限時殺5日」是5月13日至5月17日，半價商品共3款，包括阿奇儂初鹿雪糕平均20元、辛拉麵平均25元、人魚漢頓棒棒糖平均7元。
此外，女性專用濕式衛生紙原價59元，祭出5包特價99元，平均單包不到20元、約是3.4折，是悶熱夏季遇到生理期的必備好物。
OKmart推出「週週超值選」，5月15日至5月17日期間， 指定商品第2件10元，換成單件平均特價來看，隨緣紅燒嫩菇湯麵25元、義美紅豆牛奶冰棒20元、牛奶冰淇淋餅乾20元。
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，5月14日上午9時開賣「老山東煎熟韭菜盒」4粒裝99元，平均單個韭菜盒只要25元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。