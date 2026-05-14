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實測淡江大橋機車道寬度！YTR 直接躺平人體測量

▲淡江大橋通車之後，機車道寬度問題持續受到關注。（圖／記者朱永強攝）

公路局不忍了！向警方正式舉發

▲淡江大橋機車道寬度問題，持續受到外界討論。（圖／記者朱永強攝）

淡江大橋於 5 月 12 日正式通車，但後續卻因機車道寬度、施工完善度等問題持續受到檢視。擁有 14.5 萬訂閱的 YouTuber「戰神鄒小捷」在通車當天前往現場，並在上橋後直接橫躺在機車道上，以肉身實測是否有官方宣稱的 2.5 公尺寬。畫面曝光後引發熱烈討論，而公路局今（14）日則強硬表示，已蒐集相關事證，正式向警方舉發。YouTuber 鄒小捷於 5 月 12 日淡江大橋通車當天騎車上橋，影片中顯示機車道上塞滿了排隊車流，平均車速連時速 40 公里都不到。鄒小捷質疑機車道設計太窄、太過壅塞，甚至直言一旁的自行車道與人行道車流速度都比機車還快。影片中途，因機車道車流停滯，鄒小捷為證實機車道寬度是否真如官方所說的 2.5 公尺，直接下車「橫躺」在機車道上以肉身實測，並忍不住狂酸：「淡江大橋機車道不寬，卻挺好睡的」。對於網紅的危險行徑，公路局表示，。至於該行為所涉違規處分及具體罰款金額，將交由警方進一步判定。公路局強調，違規躺在機車道的懲處將由警方認定。同時呼籲用路人應依規定使用公路，未來將持續針對蓄意違規事件蒐證舉發，以維護大眾的行車秩序與安全。