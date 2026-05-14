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李杜軒指出，有球迷私訊照片詢問他的感想，讓他感到替現場球迷「不值」。（圖／吳政紘攝）

中華職棒昨日於洲際棒球出現一場比分懸殊的賽事，富邦悍將單場瘋狂掃出18支安打，終場以17：2血洗中信兄弟。然而，賽後爭議焦點除了懸殊的比分，更在於中信兄弟先發投手鄭浩均在慘遭打爆後的態度。前旅日名將李杜軒在社群發文痛批，球員失這麼多分還在場邊「嘻嘻哈哈」，完全不尊重球迷與隊友，直言這種行為在日職早就會被冰起來。本場比賽的勝負在首局便已定調。中信兄弟先發投手鄭浩均開賽後控球徹底失準，僅投0.1局就被敲出6支安打、送出3次保送（含2次死球），狂丟9分且均為自責分，隨後狼狽退場。接替的余謙也未能止血，導致中信兄弟在1局上結束就以0：13大幅落後。富邦打線此役全員爆發，王念好4打數3安打，包含一支三壘安打貢獻3打點；林澤彬則單場揮出4支安打，池恩齊、童堉誠也各有穩定輸出，全場串聯極為流暢。反觀兄弟打線，僅靠老將張志豪的犧牲打與王威晨、王政順、李聖裕的零星安打追回2分，最終吞下慘烈一敗。針對兄弟這場慘敗，李杜軒透過社群媒體表達對於場邊球員態度的強烈不滿。他指出，有球迷私訊照片詢問他的感想，讓他感到替現場球迷「不值」。李杜軒認為，球迷花錢進場，輸贏不是重點，而是想看到球員的「奮戰精神」。「怎麼有辦法失這麼多分，還可以在場邊嘻嘻哈哈？」李杜軒語氣嚴厲地質疑，「不知道這時選手在想什麼？有看到他的老將、教練有人去教他嗎？」。他強調，根據他在日本被教會的棒球教育，這種行為是極度不尊重球迷與場上隊友的表現，在日職體系內絕對會直接被「冰起來」。李杜軒進一步感嘆，台灣球界進步緩慢的最大理由是「太會自欺欺人」。他提到，無論是過往的大榮鷹王牌還是現在的年輕王牌，被打爆是常有的事，關鍵在於對自己的要求與對比賽的態度。他引用現今某些選手因表現不佳而懊惱自責的例子，強調這才是求好心切的表現，而非像現在這樣毫無悔意地在場邊嬉笑。