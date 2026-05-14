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鼎泰豐突全台門市店休！觀光客撲空傻眼「原因連百貨同行都驚呆」

沒想到5月13日全台灣門市店休，絡繹不絕的觀光客看到告示都出現驚訝和失望的表情

▲鼎泰豐13日門市公休，不少觀光客及顧客不知情跑到現場，結果才發現自己撲空。（圖/Threads）

鼎泰豐5月13日全台店休辦春酒！楊老闆再宣布第六年加薪嗨爆

就是因為昨晚公司舉辦年度春酒，為了體恤員工可以好好休息、打扮出席盛會，早上至晚上春酒前也不營業，直接全台公休！

▲鼎泰豐5月13日全台門市店休原因，就是因為昨天晚上是他們的公司年度春酒。（圖/Threads）

鼎泰豐董事長楊紀華宣布今年5月開始再度調薪，這是公司連續第六年調薪，也希望海外的團隊也能夠跟進。

▲鼎泰豐春酒現場不少員工分享，董事長楊紀華宣布5月起全面調薪，同時也是公司連續第六年調薪，員工都超嗨。（圖/Threads）

知名連鎖小籠包專賣店「鼎泰豐」昨（13）日全台門市公休一天，除了官網上有公告之外，門市門口也都有張貼公告，許多人不知道後到場要用餐才驚覺撲空，也有許多外國旅客本來要朝聖結果沒吃到。有網友拍下百貨公司內進駐的鼎泰豐門市也店休，不少同行都相當羨慕表示「真的是超猛企業，百貨店敢直接說休就休！」、「他們去吃春酒，聽說還宣布今年第六度調薪呢！真的超級良心企業。」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「幾乎是全年無休的鼎泰豐，，只能在大雨中另外找尋一家店用餐了！」貼文曝光後，不少網友紛紛回應「驚呆！第一次看到鼎泰豐這樣沒開欸」、、「鼎泰豐蠻猛的耶，明明百貨店一堆還可以這樣直接店休，這根本是超猛的企業啊！」然而為什麼鼎泰豐5月13日會全台門市都店休一天呢？除了官網有公告之外，每間門市的門口也都有貼告示，只不過消息因為沒有傳開，讓許多民眾冒雨想要用餐還是撲空啦！至於在春酒晚宴結束之後，有不少鼎泰豐的員工也發文表示「太嗨啦！今年又調薪囉，謝謝楊老闆」、「謝謝鼎泰豐給我這個中年媽媽一個工作機會！加薪啦！充滿感恩」。原來在春酒晚會上，讓不少網友也都表示：、「以餐飲業薪水來說，鼎泰豐確實不錯，福利也是非常棒，完全可以做到退休吧？」