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老公每天熬夜玩 Switch 2 人妻不爽直接送人

▲老公花5000元抽中Switch 2，卻被妻子偷偷送人。（圖／Nintendo官網）

網友一面倒挺男方 丈夫怒提離婚

▲每一對夫妻或伴侶之間，都存在價值觀差異，若始終無法契合，關係就可能逐漸走向破裂。（圖／翻攝自INDEPEDENT網站）

遊戲不會害婚姻破裂 問題是長期缺乏理解與溝通

近期一則與 Nintendo Switch 2 有關的婚姻事件在網路上掀起熱議，一名37歲男子購物抽中 Switch 2，妻子卻未經同意拿去送人，最終心死提出離婚；不過兩性作家吳娟瑜表示，現在越來越多夫妻間，出現長期累積的價值觀衝突和缺乏理解，導致婚姻遇到瓶頸，一名37歲男子日前透過臉書粉專 ALT 購買5000元福袋盲包，意外抽中要價14380元的 Switch 2；但妻子無法忍受老公幾乎每天熬夜玩《寶可夢》，一怒之下將 Switch 2 送給親戚小孩，希望丈夫「清醒一點」。妻子甚至私訊粉專，認為丈夫「像個長不大的小孩」，並提到丈夫是一名年收200萬的傳產公司主管，卻沒有上進心，一直玩遊戲，直言「愛打電動的男人是不是都無法依靠？」該粉專將女子私訊內容公開，意外引起大批網友討論，眾人都認為女方想法太過自私，「這個老婆太誇張了，活該被離婚，兩個人結婚就是要互相」、「男人在家裡玩非賭博性電玩，已經算是最省錢的休閒了」、「男人只愛打電動跟打球根本天菜」、「懂的尊重彼此想做的事，這才是婚姻啊。」事後男方親自回應，提到自己多年來薪水幾乎全數上繳，房子與車子也都登記在妻子名下，自己每月僅留少量零用錢。對他而言，玩 Switch 2 是「第一次替自己買的快樂」，只有半夜玩遊戲時，才感覺「像真正活著」，沒想到妻子卻在未告知的情況下直接把主機送人，讓他徹底心寒，最後決定簽下離婚協議書，並表示：「這是我人生做過最勇敢的決定。」兩性作家吳娟瑜接受記者訪問時說明，夫妻即使生活在同一個空間中，仍然是獨立個體，不應隨意丟棄、轉送或處分對方的重要物品，「很多人從小到大的生活經驗，都習慣在家中擁有自己的自主權，因此當這種界線被侵犯時，往往會產生強烈受傷感。」吳娟瑜指出，每一對夫妻或伴侶之間，都存在著「三千到五千個價值觀差異」，若最核心的價值觀始終無法契合，關係就可能逐漸走向破裂。「太太可能認為丈夫回到家後，應該以顧家為優先；但丈夫則認為自己已經在外打拼，回家後想放鬆、做自己喜歡的事情，這就是雙方認知上的落差。」吳娟瑜補充，現代人生活壓力普遍偏高，而遊戲的沉浸式體驗，確實能讓人暫時忘卻情緒、轉移壓力，因此對部分人而言，遊戲不只是娛樂，更是一種心理上的放鬆方式。「許多關係走向破裂的原因，並不是因為單一事件，而是雙方長期缺乏理解、放棄溝通」，吳娟瑜強調，很多夫妻在情緒爭吵時根本聽不懂對方真正想表達什麼，因此當婚姻出現嚴重衝突時，其實應該尋求專業協助，透過正式協商與溝通，才能真正理解彼此需求。