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CoCo都可：下殺39元生日慶！比買一送一便宜 三大手搖飲料咖啡優惠

比買一送一便宜！

新品買一送一！CoCo新品「紅柚雙響炮」 周三好友日優惠搶先看

▲CoCo都可新品「紅柚雙響炮」75元；預告「買一送一」周三好友日優惠。（圖／CoCo都可提供）

85度C：兩杯99元！夏日好茶季優惠

▲85度C「兩杯99元」夏日好茶季優惠。（圖／85度C提供）

祝CoCo都可29歲生日快樂！CoCo都可表示，明（15）日起連續2天生日慶，全台門市「西西里手搗檸檬美式」下殺39元，簡直「比買一送一便宜」，超人氣招牌百香雙響炮、葡萄柚果粒茶都有單杯特價，大杯滿滿配料推薦咀嚼控，三大手搖飲料咖啡優惠菜單一覽。CoCo都可品牌今年竟然迎接29歲囉！歡樂推出生日慶優惠，，直接到全台門市臨櫃／或線上都可訂同步享優惠：◾️（原價80元）◾️（原價70元）◾️（原價70元）提醒大家，特價品項數量有限，售完為止；商場門市及部分門市不參與活動、部分門市無咖啡品項，請洽各門市為準。CoCo都可生日太嗨，全新推出「紅柚雙響炮」，以21歲輕烏龍茶搭配酸甜的紅葡萄柚果粒，再加入雙響炮招牌配料「Q彈珍珠＋爽脆椰果」，夏天又多一款清爽解膩的消暑神品。官方表示，搶先預告相當於買一送一優惠，兩杯才75元、平均一杯37.5元好值得。提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。85度C表示，迎接夏季開喝香甜多汁的荔枝系列，三大新品包括：大杯「荔枝烏龍」55元、「荔枝氣泡烏龍」65元與「荔枝冰美式」75元。幫大家試算，兩杯椪柑翡翠才99元、可現省21元；混搭一杯荔枝烏龍＋一杯椪柑翡翠，則省下16元；選喝兩杯荔枝烏龍也省了11元。