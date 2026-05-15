女星蔡幸娟與電視製作人前夫謝孔忠的女兒Amanda（謝方易，乳名蛋蛋）因在Threads高調炫富而爆紅，她不僅曬出自己搭私人飛機的美照，更曾開玩笑說「我真的把飛機當公車在搭」，掀起關注。網友因此好奇蔡幸娟的背景，她當年和台塑集團少東王文堯的緋聞也被挖出討論；兩人曾被拍到10天內3度進出同一家飯店密會，關係似乎很親密。

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蔡幸娟離婚秒傳緋聞　遭直擊飯店密會王文堯

蔡幸娟2003年嫁給謝孔忠，隔年底就生下寶貝女兒Amanda，可惜婚姻不長久，因聚少離多的關係，宣布在2008年底協議離婚。結果恢復單身才2個多月的她，2009年2月情人節前夕，就被狗仔直擊和台塑集團創辦人王永在的2房小兒子王文堯在台北六福皇宮飯店密會。

當時蔡幸娟和王文堯疑似為了掩人耳目，前後腳進入飯店，蔡幸娟還特地素顏戴眼鏡，打扮很低調，就連離開飯店時，兩人也是分開走，相當謹慎，不過還是被狗仔直擊，從同一個房間門離開的畫面。這樣的密會模式，10天內被抓到3次，引爆輿論。

由於王文堯當時已婚，老婆是出身醫師世家的林仟惠，因此蔡幸娟一度被罵是小三。不過王文堯極力否認兩人有交往，加上蔡幸娟前夫謝孔忠出來緩頰，稱兩人只是在飯店內談事情，此事才不了了之。

▲蔡幸娟富養女兒，母女二人的裝扮都貴氣十足。（圖／蔡幸娟 幸福共嬋娟FB）
▲蔡幸娟富養女兒，母女二人的裝扮都貴氣十足。（圖／蔡幸娟 幸福共嬋娟FB）
蔡幸娟靠投資賺錢　超會理財霸氣買下3億豪宅

而蔡幸娟離婚後獨自帶著女兒生活，她曾透露由於小時候苦怕了，為了不讓女兒重蹈覆轍，早早就幫女兒買了各種基金，積極投資理財，想讓女兒過上好生活。蔡幸娟也在2015年時，砸了3.38億台幣買下精華地段的豪宅「元大栢悅」，可見她資產雄厚，不缺錢，淡出演藝圈後，過著到處旅遊、有女萬事足的生活。

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藍詩孟編輯記者

畢業於文化大學新聞學系、在新聞業打滾第6年的編輯，目前專攻娛樂議題，長期關注影視圈動態與明星生活點滴。熱愛挖掘八卦、追尋真相，並在龐雜的訊息洪流中，為讀者篩選最有價值、最具討論度的內容。平時不僅密切留...