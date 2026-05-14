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雲林縣北港朝天宮前董事長、現年80歲的前立委曾蔡美佐日前在家遭毆打，兒子也為此受傷，事後曾蔡美佐的孫子指控，北港分局捏造事實調查結果，發新聞稿稱案件起因是喝酒起口角，但他家人根本沒有喝酒。對此，雲林縣警察局則證實，「打人的有喝酒，被打的沒喝酒」，當初是根據現場詢問的人，用詞沒有這麼精準；至於北港分局是否有吃案，雲林警察局則嚴正否認，並說督察已經介入調查，但目前「沒有違反規定」。曾蔡美佐的孫子日前指控，分局捏造事情調查結果，發新聞稿表示案件起因是喝酒起口角，但家人根本沒有喝酒，監視器畫面清楚指出是他們帶武器衝進來打人，經過一個早上的調查，各種角度的攝影畫面都看了，還可以得出喝酒起口角的結論，真的很難相信分局會好好調查。曾蔡美佐孫子更指，經過抗議，晚上分局長才來醫院道歉說是他搞錯了，所謂的喝酒起口角，是他們問嫌犯得出的結論，不是事實，對他們聽嫌犯而不聽被害人說法的態度，甚至最後捏造事實發成新聞稿，再次擊碎對分局說會依法辦案的信任。雲林縣警察局對此坦言，一開始有些誤解，原先是根據現場詢問的人，後來確認「打人的有喝酒，被打的沒喝酒」，所以才修改新聞稿。對於曾蔡美佐孫子指控吃案，雲林縣警察局嚴正澄清，表示督察科有去調查，目前案件進入檢察官偵辦，如果有違法會懲處，但目前查沒有違反規定。