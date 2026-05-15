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立法進度 ： 目前僅完成「一讀」，尚需經委員會審查、朝野協商與三讀。

： 目前僅完成「一讀」，尚需經委員會審查、朝野協商與三讀。 發放條件 ： 草案規劃為「全民普發」，不設所得門檻，由國發會主導。

： 草案規劃為「全民普發」，不設所得門檻，由國發會主導。 預算爭議 ： 行政院主張優先償還債務，反對「一次性撒幣」以免推升通膨。

： 行政院主張優先償還債務，反對「一次性撒幣」以免推升通膨。 地方紅利 ： 澎湖望安（1.5萬）、苗栗銅鑼（8,500元）等多地已先行加碼。

： 澎湖望安（1.5萬）、苗栗銅鑼（8,500元）等多地已先行加碼。 防詐必看： 官方「絕對沒有」預先登記網站，收到簡訊連結切勿點擊。

一、 普發一萬進度在哪？解析「國民支援金」四大關卡

一讀通過（已達成） ： 5 月 8 日排入議程。

： 5 月 8 日排入議程。 委員會審查（即將開始） ： 交付財政委員會實質討論，這是決定「是否排富」的關鍵。

： 交付財政委員會實質討論，這是決定「是否排富」的關鍵。 三讀通過（尚未達成） ： 經朝野協商後，由立法院全院表決。

： 經朝野協商後，由立法院全院表決。 編列預算： 即便法律通過，行政院還需編列約 2,300 億元預算並獲立院同意。

▲全民再發 1 萬元有譜？國民黨立委提案「國民支援金」特別條例草案，擬採全民普發模式，不設所得門檻，目前法案仍在一讀委員會審查階段。（示意圖／記者陳明安攝）

二、 這次發錢跟上次差在哪？為何改由國發會主導？

三、 稅收多就年年發？《預算法》修法爭議

內容 ： 主張未來當年度稅課收入若超過預算數的 115%，政府應編列預算普發現金。

： 主張未來當年度稅課收入若超過預算數的 115%，政府應編列預算普發現金。 現況 ： 一旦通過，普發一萬將「制度化」，也就是說「年年發」可能成真。

： 一旦通過，普發一萬將「制度化」，也就是說「年年發」可能成真。 反對意見： 行政院長卓榮泰認為，這會壓縮政府應對突發危機的「財政韌性」，且歲計賸餘應優先用於還債。

四、 國民支援金誰能領？預計五大管道

線上登記入帳： 填寫健保卡號、身分證字號與銀行帳戶。 ATM 現金領取： 持提款卡、身分證及健保卡至指定 ATM 提現。 郵局臨櫃辦理： 適合不熟悉數位操作的長輩。 直接入帳： 領有勞保年金、國教補助等特定族群預計自動撥款。 偏鄉造冊發放： 針對數位落差地區，由各縣市鄉鎮市公所造冊領取。

▲2026 普發一萬領取管道預計比照去年。若「國民支援金」法案通過，郵局臨櫃將成為長輩領取 1 萬元的重要據點。（圖／記者陳明安攝）

五、 2026 各縣市「地方加碼」全攻略

地區（鄉鎮市） 金額 設籍基準日 預計領取期間 澎湖縣望安鄉 15,000 元 2026/01/29 前 已發放完畢 澎湖縣七美鄉 10,000 元 2026/01/29 前 即日起至 5/30 苗栗縣銅鑼鄉 8,500 元 2025/12/31 前 6/26 ～ 7/3 彰化縣花壇鄉 6,000 元 2026/03/01 前 預計 5 月底 嘉義縣大埔鄉 6,000 元 2026/02/28 前 已發放完畢 苗栗縣三灣鄉 5,000 元 2026/01/31 前 預計 7 月

六、 警惕！目前「完全沒有」登記網站

2026 普發一萬常見問題 FAQ

政府又要發錢了？「2026 普發一萬」近期搜尋、討論度炸裂。這項由立委羅明才等 23 人領銜提出的「國民支援金」特別條例草案，主張應對中東戰事引發的通膨壓力，全民普發新台幣 1 萬元。雖然法案已於 2026 年 5 月 8 日完成「一讀」，但距離錢進口袋還有多遠？誰有資格領？最新進度如何？地方有加碼嗎？《NOWNEWS》為您整理「2026普發一萬」懶人包，助您釐清中央與地方補助的差異。許多民眾誤以為一讀通過就是「拍板」，事實上，法案要上路還需經過漫漫長路：2025 年的普發一萬屬於「稅收賸餘分配」，由財政部主導。但 2026 年的「國民支援金」核心邏輯是「通膨補貼」。羅明才提案主張，中東戰爭導致能源價格飆漲，國發會作為政策統合機關，需評估通膨對民生的影響。這代表這筆錢不只是「紅利」，更是政府對物價上漲的「補償」。除了這次的一次性發放，國民黨另推動《預算法》第 81 條之 1 修法。若法案三讀通過，預計將比照去年高效率模式發放，不設所得門檻，全民皆可領：民眾最容易混淆中央法案與地方補助。以下這些是地方政府「自掏腰包」，與中央無關，可重複領取：這是本篇最重要的提醒：由於。 若您收到「普發一萬預先登記」的簡訊或 LINE 連結，百分之百是詐騙。請認明，且目前國發會尚未啟動任何執行程序。A： 目前仍無確切時間。法案僅完成一讀，若要在本會期通過，需在 6 月底前完成委員會審查。即便通過，行政院編列預算也需時間，保守估計最快也要到 2026 年第三季後。A： 可以。只要您具備中華民國國籍（或符合規定的永久居留者），若中央「國民支援金」法案三讀通過，無論您住在台北或偏鄉，每人皆可領取 1 萬元。A： 不行。2025 年普發現金的領取期限已於 2026 年 4 月 30 日截止。財政部已明確表示逾期未領者視同捐贈國庫，無法追溯或與今年的法案併案申請。