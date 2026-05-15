我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣虎航此次推出線上旅展促銷從今（15）日上午10點開跑，單程未稅價1299元起，共有14航線有特價優惠。（圖／虎航官網）

易斯達航空也有線上旅展 最低單程2700元

▲易斯達航空也推出線上旅展。（圖／易斯達航空提供）

台灣虎航促銷又來了！此次因應「高雄旅行公會國際旅展」，推出線上旅展促銷期間為今（15）日上午10點開跑，至5月18日晚間11點59分為止，可預訂旅行期間5月15日起至2027年3月27日之間的機票優惠，單程未稅價1299元起，主打高雄及台南出發的12個航點共計14條航線。虎航表示，此次因應5月15日登場的高雄市旅行公會國際旅展，而推出線上旅展活動，並提到，5月15日～5月18日期間至旅展展場的台灣虎航攤位，出示於線上旅展期間購買台灣虎航高雄、台南出發之行程確認單者，即可兌換展場限定的復古鑰匙圈一個，每日數量有限，贈完為止。2026年5月15日10:00～ 2026年5月18日23:59：2026年5月15日-2027年3月27日（部分為2026年5月15日-2026年10月24日）▪️高雄-金浦 1299元▪️高雄-沖繩 1399元▪️高雄-濟州 1399元▪️高雄-大阪 1799元▪️高雄-岡山 1799元▪️高雄-峴港 1799元▪️高雄-東京成田 1899元▪️高雄-福岡 2099元▪️高雄-熊本 2099元▪️高雄-名古屋 2199元▪️高雄-仙台 2299元▪️高雄-札幌 3299元▪️台南-沖繩 1399元▪️台南-熊本 2099元易斯達航空即日起至5月25日推出線上旅展，「台北－清州」單程含稅價2700元起，「台北－釜山」單程含稅2800元起。「松山－金浦」、「台北－仁川」、「台北－濟州」單程含稅3200元起，適用搭乘日期為6月1日至10月24日為止。