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情侶半夜衝擎天崗調情！乾柴燒成烈火「野外激戰」被瘋傳

▲情侶原本只是在涼亭調情，隨後情不自禁直接野戰，全程都被錄影收音，社群引爆熱烈討論，觀看直播民眾相當傻眼。（圖/Threads）

超尷尬！「情侶野外激戰」全被陽明山鏡頭君錄下

陽明山國家公園擎天崗今（15）日凌晨爆發活春宮事件，一對情侶在涼亭公然「野戰」，全程都被陽明山國家公園官方24小時直播鏡頭拍下，有網友將其片段錄製之後瘋傳在社群，超誇張行徑引起議論。目前「陽明山國家公園管理處」也立刻將該畫面下架。14日晚間11點6分左右，有對情侶在陽明山國家公園擎天崗一處涼亭調情，起初兩人只是單純的坐在椅子上聊天，結果後來越來越濃情蜜意，男方情不自禁的親吻上去，不過這時候都還算正常情侶互動，期間還有滑手機、男子起身走來走去等。直到12時15分左右，兩人突然乾柴燒成烈火，大膽開始在野外活春宮，由於天色昏暗導致畫面解析度不高，但仍然可以從畫面中看出兩人正在激戰，直到12時20分才結束，隨後過了2分鐘兩人收拾後離開現場。而這段野外活春宮事件，全程都被「陽明山國家公園管理處」在影音平台YouTube的「360度4K即時鏡頭君」給錄下，且因現場具備收音功能，兩人的對話以及聲音其實全部也都放送出去，立刻引爆深夜社群討論，影片也被備份。不少網友半夜不睡覺看到影片傻眼表示：「他們是不是不知道那裡有鏡頭.....」、「自以為山上沒人，全部被鏡頭錄下來」、「我就問到底是誰發現的....誰會沒事在那看陽明山的鏡頭君即時影像啦！」而目前「陽明山國家公園管理處」也立刻將該畫面下架，目前官方YouTube已經找不到相關畫面。