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美國總統川普與中國國家主席習近平14日進行川習會，但會後白宮的川習會摘要並未提及台灣，引發關注。美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)在川習會後接受美國媒體訪問，他表示，美國對台政策並未改變，同時也對中國是否有意侵台進行分析，他認為，中國可能更偏好台灣能自發性地加入他們，例如在台灣內部進行公民投票。根據NBC報導，盧比歐在中國接受訪問，儘管北京方面誓言如有必要，將使用武力來取得對台灣這個民主政體的控制權，但他認為，中國更傾向於不對台灣採取軍事行動。NBC指出，台灣是美中關係中最敏感的議題之一。美國與大多數國家一樣，與台灣沒有正式外交關係，但卻是台灣最大的國際支持者與武器供應方。在今天的會談中，從中國官媒釋出的文稿中，習近平向川普發出警告，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。不過，盧比歐認為，「中國的偏好大概是讓台灣心甘情願、自願地加入他們」，在他們理想的情境下，他們想要的是台灣進行某種投票或公投，同意併入（中國）。盧比歐強調，「從我們的角度來看，任何強行改變現狀的行為對兩國都是不利的。」NBC提到，美國情報界在3月的一份年度報告中也表示，中國會傾向以和平方式取得對台灣的控制，而且並沒有計劃在2027年入侵台灣。2027年之所以經常被美國軍方官員及其他人士提及，是因為那一年是中國人民解放軍建軍100週年，具有象徵意義。不過，盧比歐也坦承，中國已加大對台灣的軍事壓力，因習近平表示，他希望中國在 2049 年前擁有一支「世界級」的軍隊，盧比歐坦承，中國已加強對台灣的軍事壓力，「過去 10 年中國軍隊的增長速度是前所未有的，絕無僅有」他表示。單就其海軍而言，根據五角大廈的數據，其艦艇數量已超過美國海軍，「他們在該系統中投入了數十億、數十億又數十億美元。」但盧比歐指出，中國加強軍備並不單是為了台灣，「我認為他們的野心是最終能像美國那樣在全球範圍內展現力量」，在這方面他們仍落後於我們，但儘管如此，他們正投入大量資金。去年12月，川普政府宣布了一項價值110億美元的對台軍售計劃，是目前為止規模最大的對台軍售，而且可能還有規模更大的計劃正在醞釀之中。不過，盧比歐透露，美國對台軍售議題，在周四川普與習近平的會談中並未成為重點議題。