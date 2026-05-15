今（15）日晨鋒面雲系南移且結構減弱，北台灣降雨已趨緩。氣象專家吳德榮指出，觀察今天天氣，雖然大氣環境仍不穩定，東半部需防雷陣雨，但明、後兩天（16、17 日）適逢國中教育會考，全台天氣將大幅好轉，週日更有望呈現「熱如夏」的酷暑感。至於眾人關心的第 4 波梅雨鋒面，目前模擬顯示需再等 10 天以上。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📊 5/15 各地區氣溫與天氣概況

地區 氣溫範圍 (°C) 天氣重點
北部 20 - 29 雨停轉多雲，氣溫略升
中部 20 - 33 白天偏熱，防午後對流
南部 20 - 34 局部短暫雨，氣溫明顯回升
東部 20 - 33 防對流胞突襲，局部雷陣雨
🟡 今天天氣重點：鋒面減弱南移，北部停雨、東部防劇烈天氣
根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天天氣受鋒面結構減弱影響，北台灣平地降雨機率降低，轉為多雲偶見陽光的天氣。但由於整體大氣環境仍不穩定，東半部降雨機率相對較高，並可能出現局部雷陣雨。

吳德榮在「洩天機教室」專欄中提醒，今日北台灣氣溫略升，但各地仍需注意局部「對流胞」發展帶來的雷擊、強風及瞬間強降雨。今日清晨各地平地最低氣溫約在 20.3 度左右，白天高溫預計可達 29 至 34 度，整體體感明顯回升。

▲今天天氣雲圖分析：吳德榮指出鋒面南移減弱，雷達回波顯示降雨集中於海峽南部與東側海面，南台灣有局部降雨。（圖／擷取自氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄）
▲今天天氣雲圖分析：吳德榮指出鋒面南移減弱，雷達回波顯示降雨集中於海峽南部與東側海面，南台灣有局部降雨。（圖／擷取自氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄）
🟡 會考天氣：週末逐日好轉，週日高溫恐破 30 度
本週末（16、17 ）將舉行國中教育會考，全台考生與家長最關心的會考天氣趨勢已趨於穩定。吳德榮分析，週六及週日鋒面將續南移至巴士海峽，遠離台灣陸地。

  • 週六（16 ）： 天氣好轉，氣溫進一步回升，僅局部地區午後仍有零星陣雨機率
  • 週日（17 ）： 大氣趨於穩定，白天「熱如夏」，各地高溫普遍偏高。
中央氣象署補充，週末兩天東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨午後南部地區及新竹以南山區也需留意熱對流帶來的局部短暫雷陣雨，建議考生準備雨具備用，並加強補水防暑。

🟡 梅雨鋒面空窗期：下波鋒面預計 10 天後才報到
關於梅雨季後續發展，最新各國模式模擬顯示，下週一至下週日（18 至 24 日）鋒面遠離，全台大氣穩定。民眾期待的第 4 波梅雨鋒面，目前預估要超過 10 天後才有南下跡象。吳德榮強調，由於已達各國模式模擬的理論極限，南下確切日期差異仍大，仍需持續觀察動向。

相關新聞

5/15天氣預報》梅雨鋒面還沒走！南台灣大雨再一天　周末放晴回暖

天氣／雨還沒下完！嘉義以南、宜花東要帶傘　周六放晴回暖飆33度

下雨天除濕5重點！冷氣按錯一鈕電費噴2萬　除濕機這擺法吸力翻倍

衣服曬不乾？日評最強除濕機：90分鐘全乾　搭這晾衣法效率增20%

徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...