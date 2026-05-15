今（15）日晨鋒面雲系南移且結構減弱，北台灣降雨已趨緩。氣象專家吳德榮指出，觀察今天天氣，雖然大氣環境仍不穩定，東半部需防雷陣雨，但明、後兩天（16、17 日）適逢國中教育會考，全台天氣將大幅好轉，週日更有望呈現「熱如夏」的酷暑感。至於眾人關心的第 4 波梅雨鋒面，目前模擬顯示需再等 10 天以上。
📊 5/15 各地區氣溫與天氣概況
🟡 今天天氣重點：鋒面減弱南移，北部停雨、東部防劇烈天氣
根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天天氣受鋒面結構減弱影響，北台灣平地降雨機率降低，轉為多雲偶見陽光的天氣。但由於整體大氣環境仍不穩定，東半部降雨機率相對較高，並可能出現局部雷陣雨。
吳德榮在「洩天機教室」專欄中提醒，今日北台灣氣溫略升，但各地仍需注意局部「對流胞」發展帶來的雷擊、強風及瞬間強降雨。今日清晨各地平地最低氣溫約在 20.3 度左右，白天高溫預計可達 29 至 34 度，整體體感明顯回升。
🟡 會考天氣：週末逐日好轉，週日高溫恐破 30 度
本週末（16、17 ）將舉行國中教育會考，全台考生與家長最關心的會考天氣趨勢已趨於穩定。吳德榮分析，週六及週日鋒面將續南移至巴士海峽，遠離台灣陸地。
🟡 梅雨鋒面空窗期：下波鋒面預計 10 天後才報到
關於梅雨季後續發展，最新各國模式模擬顯示，下週一至下週日（18 至 24 日）鋒面遠離，全台大氣穩定。民眾期待的第 4 波梅雨鋒面，目前預估要超過 10 天後才有南下跡象。吳德榮強調，由於已達各國模式模擬的理論極限，南下確切日期差異仍大，仍需持續觀察動向。
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|地區
|氣溫範圍 (°C)
|天氣重點
|北部
|20 - 29
|雨停轉多雲，氣溫略升
|中部
|20 - 33
|白天偏熱，防午後對流
|南部
|20 - 34
|局部短暫雨，氣溫明顯回升
|東部
|20 - 33
|防對流胞突襲，局部雷陣雨
根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天天氣受鋒面結構減弱影響，北台灣平地降雨機率降低，轉為多雲偶見陽光的天氣。但由於整體大氣環境仍不穩定，東半部降雨機率相對較高，並可能出現局部雷陣雨。
吳德榮在「洩天機教室」專欄中提醒，今日北台灣氣溫略升，但各地仍需注意局部「對流胞」發展帶來的雷擊、強風及瞬間強降雨。今日清晨各地平地最低氣溫約在 20.3 度左右，白天高溫預計可達 29 至 34 度，整體體感明顯回升。
本週末（16、17 ）將舉行國中教育會考，全台考生與家長最關心的會考天氣趨勢已趨於穩定。吳德榮分析，週六及週日鋒面將續南移至巴士海峽，遠離台灣陸地。
- 週六（16 ）： 天氣好轉，氣溫進一步回升，僅局部地區午後仍有零星陣雨機率。
- 週日（17 ）： 大氣趨於穩定，白天「熱如夏」，各地高溫普遍偏高。
🟡 梅雨鋒面空窗期：下波鋒面預計 10 天後才報到
關於梅雨季後續發展，最新各國模式模擬顯示，下週一至下週日（18 至 24 日）鋒面遠離，全台大氣穩定。民眾期待的第 4 波梅雨鋒面，目前預估要超過 10 天後才有南下跡象。吳德榮強調，由於已達各國模式模擬的理論極限，南下確切日期差異仍大，仍需持續觀察動向。