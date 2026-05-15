我是廣告 請繼續往下閱讀

馬斯克做自己、葷素不忌

美國總統川普（Donald Trump）結束13日至15日的訪中行，這次許多商界領袖陪他一起訪問中國，其中特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在出發時就自曝只有他和輝達執行長黃仁勳搭乘空軍一號成為話題焦點，馬斯克在中國社群網路擁有高人氣，還有中國網友分享川普與馬斯克等人在酒店唱歌的AI惡搞圖，更釣出馬斯克本人在底下回應「笑到流淚」的表情符號，讓該則貼文獲得更高討論。有位中國女網友在X分享一張AI惡搞圖，圖片中川普、馬斯克、黃仁勳、蘋果執行長庫克等人在看似酒店的房內，每人身旁都有妙齡女子作伴，背後是卡拉OK的大銀幕，桌上擺著水果和烈酒，川普和馬斯克等人一手拿麥克風，一手摟住妹子，臉上露出春風得意的笑容。女網友發文表示，「笑死，這個圖誰整的呀」，接著又自曝自己長得很像是AI圖中馬斯克所摟的那位女子，引發網友熱議，連馬斯克本人都在底下回應一個笑到哭的表情符號，助力這則AI圖文在社群網路上達到更廣泛的擴散。馬斯克在這次川普訪中行程中多次在社群網路創造話題，包括他在抵達中國前就自爆只有他和黃仁勳是與川普共搭空軍一號前往北京，14日在北京人民大會堂前外又拿手機到處狂拍，還興奮地原地轉圈圈。而在14日國宴上，小米集團創辦人、董事長雷軍特意走到馬斯克身旁合照自拍，馬斯克也配合地做出搞怪表情。另外馬斯克還在X帳號「李老師不是你老師」的貼文底下留言回應「我的兒子正在學習普通話」，「馬斯克用中文發帖」一詞一度衝上微博熱搜，由於「李老師」是著名中國海外反共帳號，許多中國網友笑稱「馬哥知道自己回覆的是誰嗎？」中國媒體在報導馬斯克用中文發文時，多忽略不提他是回應「李老師不是你老師」，許多相關報導底下也關閉網友留言，免得網友討論朝向敏感的方向歪樓。