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▲温嵐上個月才在社群上官宣「嵐·趴踢」Livehouse巡迴正式官宣，本月將前往上海、廣州及下個月成都開唱。（圖／ 特高娛樂制作有限公司IG@toptopproductions）

歌手温嵐的經紀人今在臉書發布一則消息，表示接獲温嵐來電表示身體不適，敗血性休克緊急送醫，「由於持續高燒未退，並伴隨劇烈腹痛症狀，當日已緊急送醫，目前正在加護病房（ICU）接受醫療團隊治療與觀察」，必須取消後續工作與相關行程，也對大家表示抱歉。温嵐上個月才在社群上官宣「嵐·趴踢」Livehouse巡迴正式官宣，本月將前往上海、廣州及成都開唱。怎料，今日經紀人透過臉書發文，透露温嵐因持續高燒未退，並伴隨劇烈腹痛症狀緊急送醫，經診斷後為敗血性休克，目前正在加護病房（ICU）接受醫療團隊治療與觀察。温嵐因入院治療，必須取消後續工作與相關行程，對此經紀人代為轉達：「温嵐本人感到十分抱歉，也對歌迷朋友、主辦單位及所有合作夥伴造成的不便，致上誠摯歉意。」透露目前温嵐將專心休養，期盼能儘快恢復健康，早日重返舞台與大家見面。據悉，包括5月16日上海站、5月30日廣州站，以及6月13日成都站的演唱會都必須取消。消息一出引來許多粉絲留言關心，紛紛盼温嵐能夠早日康。温嵐各位歌迷朋友大家好：我是温嵐的經紀人。5 月 14 日清晨，我接獲温嵐來電表示身體不適。由於持續高燒未退，並伴隨劇烈腹痛症狀，當日已緊急送醫，目前正在加護病房（ICU）接受醫療團隊治療與觀察。對於因此必須取消後續工作與相關行程，温嵐本人感到十分抱歉，也對歌迷朋友、主辦單位及所有合作夥伴造成的不便，致上誠摯歉意。目前温嵐將專心配合醫師治療與休養，期盼能儘快恢復健康，早日重返舞台與大家見面。謝謝各界關心，也祝福大家平安健康。