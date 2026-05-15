歌手温嵐的經紀人今在臉書發布一則消息，表示接獲温嵐來電表示身體不適，敗血性休克緊急送醫，「由於持續高燒未退，並伴隨劇烈腹痛症狀，當日已緊急送醫，目前正在加護病房（ICU）接受醫療團隊治療與觀察」，必須取消後續工作與相關行程，也對大家表示抱歉。稍早《NOWNEWS今日新聞》記者傳訊關心，經紀人回應最新狀況表示：「目前還算清醒，在加護病房。」

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温嵐才宣布巡演　敗血性休克急送加護病房

温嵐上個月才在社群上官宣「嵐·趴踢」Livehouse巡迴正式官宣，本月將前往上海、廣州及成都開唱。怎料，今日經紀人透過臉書發文，透露温嵐因持續高燒未退，並伴隨劇烈腹痛症狀緊急送醫，經診斷後為敗血性休克，目前正在加護病房（ICU）接受醫療團隊治療與觀察。

▲温嵐上個月才在社群上官宣「嵐·趴踢」Livehouse巡迴正式官宣，本月將前往上海、廣州及下個月成都開唱。（圖／ 特高娛樂制作有限公司IG@toptopproductions）
▲温嵐上個月才在社群上官宣「嵐·趴踢」Livehouse巡迴正式官宣，本月將前往上海、廣州及下個月成都開唱。（圖／ 特高娛樂制作有限公司IG@toptopproductions）
温嵐入院治療停工　本人發文道歉：造成不便

温嵐因入院治療，必須取消後續工作與相關行程，對此經紀人代為轉達：「温嵐本人感到十分抱歉，也對歌迷朋友、主辦單位及所有合作夥伴造成的不便，致上誠摯歉意。」透露目前温嵐將專心休養，期盼能儘快恢復健康，早日重返舞台與大家見面。

據悉，包括5月16日上海站、5月30日廣州站，以及6月13日成都站的演唱會都必須取消。消息一出引來許多粉絲留言關心，紛紛盼温嵐能夠早日康。

温嵐臉書貼文：

温嵐各位歌迷朋友大家好：

我是温嵐的經紀人。

5 月 14 日清晨，我接獲温嵐來電表示身體不適。由於持續高燒未退，並伴隨劇烈腹痛症狀，當日已緊急送醫，目前正在加護病房（ICU）接受醫療團隊治療與觀察。

對於因此必須取消後續工作與相關行程，温嵐本人感到十分抱歉，也對歌迷朋友、主辦單位及所有合作夥伴造成的不便，致上誠摯歉意。

目前温嵐將專心配合醫師治療與休養，期盼能儘快恢復健康，早日重返舞台與大家見面。

謝謝各界關心，也祝福大家平安健康。


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王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...