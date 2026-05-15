蝦皮智取店（無人店）爆 Bug ?近日在 Threads 上瘋傳的一段影片，卻暴露出令人不安的安全性漏洞。網友實測發現，智取櫃間的隔板竟能輕易拿起，甚至能直接「跨櫃」窺視並拿取他人包裹，影片上傳短短時間已吸引超過 200 萬次瀏覽。對此，《NOWNEWS》記者實地前往查證，發現結構並非每個櫃位都能拆動，目前也已聯繫官方，正在詢問蝦皮回應中。
🟡 隔板一抽別人的貨看光？Threads 影片惹議
在該段引發熱議的影片中，網友打開自己的智取櫃後，隨手一抽，竟直接將 D-406 與下方 D-407 間的白色隔板拿起，下層別人的包裹瞬間一覽無遺，空間大到手部能直接伸入取貨。影片曝光後引發買賣雙方恐慌，網友驚呼：「智取店變成『智取別人的店』」、「設計太瞎，防君子不防小人」。由於無人店深夜人煙稀少，不少人憂心這將成為治安破口。
記者實測真相公開：並非隨便能動，正詢問蝦皮回應
針對網傳 Bug，《NOWNEWS》記者實地走訪蝦皮智取店查證。記者試著按壓與推拉同類型櫃位的隔板，發現現場的紅色隔板密合度極高，結構穩定且完全推不動，與影片中「輕易抽出白色隔板」的情況有異。
有現職員工透露，影片中的情況多半是因為「下面的貨太大了」，店員上貨時硬塞導致隔板位移脫軌。針對此安全性疑慮與個案發生的頻率，《NOWNEWS》已聯繫官方，正在詢問蝦皮回應，若有最新說明將即時更新。
🟡 治安隱憂！智取店「沒人顧」成罪犯提款機
除了設計漏洞引發擔憂，智取店的「無人特性」也面臨硬體被暴力破壞的風險。刑事局日前剛破獲一起重大竊案，兩名男子利用深夜智取店無人看管，持砂輪機、鐵撬暴力切割繳費機。該集團在桃園、新竹、新北等地連偷 6 間門市，共計竊得現金 102 萬元。雖然嫌犯已遭聲押，但已暴露出智取店在防盜技術上的脆弱。
🟡 領包裹變公訴罪！律師：舉頭三尺有監視器
法律界人士提醒，即便隔板因外力產生縫隙看似「有機可乘」，但若未經允許移動隔板或拿取他人包裹，將觸犯《刑法》第 320 條竊盜罪，最高可處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。網友也紛紛點出關鍵：「別忘了整間店都是監視器」、「竊盜罪是非告訴乃論（公訴罪），為了幾百塊包裹留案底划不來」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在該段引發熱議的影片中，網友打開自己的智取櫃後，隨手一抽，竟直接將 D-406 與下方 D-407 間的白色隔板拿起，下層別人的包裹瞬間一覽無遺，空間大到手部能直接伸入取貨。影片曝光後引發買賣雙方恐慌，網友驚呼：「智取店變成『智取別人的店』」、「設計太瞎，防君子不防小人」。由於無人店深夜人煙稀少，不少人憂心這將成為治安破口。
記者實測真相公開：並非隨便能動，正詢問蝦皮回應
針對網傳 Bug，《NOWNEWS》記者實地走訪蝦皮智取店查證。記者試著按壓與推拉同類型櫃位的隔板，發現現場的紅色隔板密合度極高，結構穩定且完全推不動，與影片中「輕易抽出白色隔板」的情況有異。
有現職員工透露，影片中的情況多半是因為「下面的貨太大了」，店員上貨時硬塞導致隔板位移脫軌。針對此安全性疑慮與個案發生的頻率，《NOWNEWS》已聯繫官方，正在詢問蝦皮回應，若有最新說明將即時更新。
除了設計漏洞引發擔憂，智取店的「無人特性」也面臨硬體被暴力破壞的風險。刑事局日前剛破獲一起重大竊案，兩名男子利用深夜智取店無人看管，持砂輪機、鐵撬暴力切割繳費機。該集團在桃園、新竹、新北等地連偷 6 間門市，共計竊得現金 102 萬元。雖然嫌犯已遭聲押，但已暴露出智取店在防盜技術上的脆弱。
法律界人士提醒，即便隔板因外力產生縫隙看似「有機可乘」，但若未經允許移動隔板或拿取他人包裹，將觸犯《刑法》第 320 條竊盜罪，最高可處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。網友也紛紛點出關鍵：「別忘了整間店都是監視器」、「竊盜罪是非告訴乃論（公訴罪），為了幾百塊包裹留案底划不來」。