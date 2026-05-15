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洛杉磯道奇隊的二刀流球星大谷翔平，於14日在主場對戰舊金山巨人隊。大谷此役展現宰制力，主投7局僅被擊出4支安打、送出8次三振，無失分，率領球隊以4：0完封對手，順利拿下個人本季第3勝。而坐鎮本壘的捕手威爾史密斯（Will Smith）今天引導有功，並且再度挑戰ABS得手，幫助大谷爭取到一顆好球，堪稱是勝利大功臣。本場比賽的熱血高潮發生在6局上半。大谷翔平在兩出局一壘有人的情況下，面對強敵迪佛斯（Rafael Devers）。大谷投出一顆97.7英里的內角速球，主審第一時間判定為壞球。此時，道奇隊捕手威爾·史密斯展現了「神之眼」的精準判斷，果斷向主審提出「自動好球帶挑戰系統」（ABS Challenge System）。重播顯示球路確實擦過好球帶邊緣，判定改判為好球，大谷瞬間取得0好2壞的領先優勢。獲得好球助攻後，大谷翔平緊接著以一顆高角度速球讓迪佛斯揮空三振，瓦解對方攻勢。在化解危機後，大谷翔平忍不住揮拳大吼，發出熱血的咆哮聲，隨即與走回休息區的捕手威爾·史密斯相互致意。史密斯被公認為大聯盟最擅長使用ABS挑戰的球員，本賽季已累積27次挑戰成功，成功率高達75%，名列全聯盟第一。這是ABS首季在大聯盟使用，因此史密斯此項紀錄目前也是不斷在刷新聯盟歷史。根據數據分析公司「OptaStats」指出，大谷翔平達成了一項近代棒球幾乎無人能及的紀錄。前一日大谷才剛擊出本季第7轟，今日隨即在投手丘上繳出無失分表現。數據顯示，這已是大谷職業生涯第6次在開轟隔日達成「無失分勝投」，而自近代棒球以來，歷史上僅有傳奇球星華特·強森（Walter Johnson）曾於1909年達成過一次，大谷再次證明了其獨一無二的二刀流價值。目前大谷翔平以0.82的防禦率暫居國聯第一，主投44局，各項投球指標均屬賽揚獎等級；進攻端則維持.240打擊率、7發全壘打及5次盜壘，持續在投打兩端貢獻頂級戰力。