（16:08新增：吳亦帆最新回應）

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▲温嵐在男友與閨密吳亦帆（如圖）的陪同下，被送往醫院治療。（圖／吳亦帆臉書）

歌手温嵐因持續高燒未退，並伴隨劇烈腹痛症狀緊急送醫，經診斷後為敗血性休克，目前正在加護病房（ICU）接受醫療團隊治療與觀察。稍早，經紀人透露温嵐意識還算清醒，但身體非常虛弱。而男友和歌手好友吳亦帆第一時間將她送醫，吳亦帆除了在臉書上發文替温嵐集氣認為現在最重要的，是讓她好好休息、接受最好的治療。温嵐因敗血性休克緊急送到加護病房，經紀人透露她目前意識仍清醒，只是身體非常虛弱，因此必須停工休養。而温嵐的男友和好友吳亦帆第一時間發現異狀，並將她送醫治療；吳亦帆稍早回應《NOWNEWS今日新聞》：「為了讓温嵐好好休養，吳亦帆也希望大家能給她多一點空間，不要過度打擾，一起為她集氣、禱告，接下來就交給專業的醫生。同時吳亦帆也提醒大家，一定要傾聽自己身體發出的警訊，不要覺得「撐一下沒關係」或以為自己沒事，有時候一拖，真的可能危及生命。吳亦帆在第一時間除了將温嵐送醫，她也在臉書上發文替閨密集氣，表示「一起祈禱，祝福嵐早日康復，回到那個活蹦亂跳的你，也希望在任何地方打拼忙碌的你們，不要忽略身體發出的警訊。」温嵐病倒的消息震驚演藝圈，曾與她合唱〈屋頂〉的吳宗憲，震驚回應：「先不要打擾她，現在讓她專心休養、安心養病，趕快好起來，大家都會為她禱告的。」敗血症被稱為沉默殺手，感染時引發全身性嚴重發炎反應，感染源通常是細菌，其所引起的發炎反應會傷害身體的許多器官，最終可能導致休克甚至死亡。