我是廣告 請繼續往下閱讀

建議投資人最好 00403A股價靠攏到10塊，甚至低於10塊買更好。「比外資的成本還要低的時候呢，自然就不會套利了。」

白易弘建議，投資人這波策略就是做平準買進，可以採取定期定額的方式購買 ETF ，至於標的，投資人可以觀察持股比例，如果想要台積電持股相對比較高的，就可以留意0050；如果要參與整個AI 產業多頭走勢，可以留意主動式ETF，或是相關的一些主題性的ETF。

主動式ETF統一台股升級50（00403A）近日火爆，成為繼00981A之後，另一檔散戶瘋狂追逐的ETF，不過，火熱背後也充滿風險，掛牌隔日大跌後，今（15）日慘遭摜殺，終場收在10元發行價。對此，專家認為，最好是靠攏在10塊，甚至低於10塊買最好，比外資成本低，自然就不會套利。00403A於本週二（12日）以10元發行價掛牌，有主動統一台股增長 （00981A）口碑加持，成立規模高達791億元，為台股史上第2大ETF成立紀錄，掛牌首日投資人買盤瘋狂湧入，股價一度衝到10.98元，成交量達418萬張，溢價率高達5.57%，到昨日為止資產規模為1511.59億元。對此，啟發投顧分析師白易弘點出近期00403A的市場狀況，他指出，00403A上市第一天就溢價，所以可以看到外資前幾日都在賣超，而且賣超七、八十萬張，連自營商也賣超。而剛上市投資人就有吹捧的現象，也追價買進，導致短期投資人套在比較高的位置。白易弘分析，雖然00403A在未來可能也會隨著成份股上漲，高價價位還是有機會跨越過去，但短期因受到套利賣壓的影響，以及溢價狀況，因此，股價應該還是會往10元附近靠攏，也就是收斂溢價的狀況。他認為，至於這波為何ETF投資如此火熱，他表示，ETF最近爆火和4月這些ETF報酬率狂飆有關，「四成以上的月報酬率比比皆是，那也造成投資人瘋狂買進。」而加權指數漲到22000點，很多股票已經高不可攀，白易弘說，所以大多數的投資人跑去買0050或是其他ETF來參與這一波台股產業的多頭行情，在這樣的情況下，ETF受到資金追捧，當然一定去買相關個股，個股價位被抬高之後呢，ETF股價也跟著往上走，就變成有更多的投資人買ETF，成為一個股價向上的循環。整體而言，針對ETF該如何布局，他也提醒，投資不要擴張槓桿，在零風險狀況下，以現金來做買進。