南韓SM娛樂旗下人氣女團aespa將在8月11日首度攻上台北大巨蛋，舉辦世界巡演《2026 aespa LIVE TOUR－SYNK : aeXIS LINE－in TAIPEI》台北站，門票從1940元到7880元不等，最高價VIP套票可參加Soundcheck並獲得專屬禮物。這次售票分為Weverse會員預售、全面開賣與三星星粉保留席，已完成Weverse優先購票登記的粉絲，可於今（16）日11:00至23:59至tixCraft拓元售票系統購票，每一位每一個MY MEMBERSHIP預購碼，只能買2張。《NOWNEWS今日新聞》整理完整懶人包，從票價、售票時間、VIP福利到搶票QA一次看懂，5月17日全面開搶前先做功課。
📌以下為本篇重點：
aespa台北大巨蛋搶票重點攻略
aespa台北大巨蛋演唱會時間、地點與票價
aespa台北大巨蛋搶票連結
aespa台北大巨蛋售票時間與完整流程
aespa台北大巨蛋VIP套票內容整理
aespa台北大巨蛋搶票常見問題QA
⚠️本文重點HIGHLIGHT：今天5月16日只有完成Weverse會員登記的粉絲才能買，沒登記成功就只能等5月17日上午11點全面開賣
aespa台北大巨蛋搶票重點攻略
一、5月16日Weverse預售競爭相對較低，記得複製好MY MEMBERSHIP預購碼
二：每位Weverse會員一人限購2張
三：一般售票每人限購4張
四：三星星粉保留席次專區每人限購1張
五、拓元帳號請提前登入，確認會員資料與付款方式正常
六、信用卡額度先確認，避免刷卡失敗票飛走
七、建議使用穩定網路，不要同步開很多視窗購票
aespa台北大巨蛋演唱會時間、地點與票價
活動時間：2026年8月11日（星期二）18:30
活動地點：台北大巨蛋
票價資訊：
VIP套票：7880元
一般票：6880元、5880元、4880元、3880元、2880元
身障票：3440元、2940元、2440元、1940元
aespa台北大巨蛋搶票連結
售票系統：tixCraft拓元售票系統
售票連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_aespa
aespa台北大巨蛋售票時間、完整購票流程
售票方式：分3階段販售
𝟭 Weverse優先購票／2026年5月16日（星期六）11:00至23:59
𝟮 全面開賣／2026年5月17日（星期日）11:00
𝟯 三星星粉保留席／2026年5月17日（星期日）11:00～5月19日（星期二）11:00
⚠️提醒：三星星粉保留席並不是提前預售，而是在全面開賣後，保留部分席次供符合資格者購買
aespa台北大巨蛋VIP套票內容整理
購買7880元VIP套票可享有以下福利：
一、演前Soundcheck彩排觀賞
二、VIP紀念吊牌與掛繩一組
三、VIP專屬禮
⚠️實際福利內容、報到時間與入場規則，請依主辦單位最終公告為準
aespa台北大巨蛋搶票常見問題QA
Q：沒有參加Weverse登記，5月16日可以買票嗎？
A：不行，只有在指定時間內完成Weverse會員登記的粉絲，才能參加5月16日預售。
➤Weverse優先購票登記時間（登記頁面）
2026年5月4日（一）11:00 - 5月6日（三）11:00
Q：5月17日一般開賣需要Weverse會員嗎？
A：不需要，只要有拓元帳號即可購票。
Q：三星星粉保留席是什麼？
A：三星Samsung Fan Club會員可於指定期間購買保留席次，但仍須符合官方資格規定。
Q：VIP套票一定是最前排嗎？
A：不一定，VIP代表包含福利，實際座位仍依購買到的區域為準。
Q：搶不到票還有機會嗎？
A：可持續關注拓元售票系統，若有人未完成付款，系統可能釋出零星票券。
Q：5月16日和5月17日哪一天比較好搶？
A：若有Weverse預售資格，5月16日通常是最佳機會；沒有資格的粉絲則只能在5月17日上午11點準時拚手速。
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aespa台北大巨蛋搶票重點攻略
aespa台北大巨蛋演唱會時間、地點與票價
aespa台北大巨蛋搶票連結
aespa台北大巨蛋售票時間與完整流程
aespa台北大巨蛋VIP套票內容整理
aespa台北大巨蛋搶票常見問題QA
⚠️本文重點HIGHLIGHT：今天5月16日只有完成Weverse會員登記的粉絲才能買，沒登記成功就只能等5月17日上午11點全面開賣
一、5月16日Weverse預售競爭相對較低，記得複製好MY MEMBERSHIP預購碼
二：每位Weverse會員一人限購2張
三：一般售票每人限購4張
四：三星星粉保留席次專區每人限購1張
五、拓元帳號請提前登入，確認會員資料與付款方式正常
六、信用卡額度先確認，避免刷卡失敗票飛走
七、建議使用穩定網路，不要同步開很多視窗購票
aespa台北大巨蛋演唱會時間、地點與票價
活動時間：2026年8月11日（星期二）18:30
活動地點：台北大巨蛋
票價資訊：
VIP套票：7880元
一般票：6880元、5880元、4880元、3880元、2880元
身障票：3440元、2940元、2440元、1940元
aespa台北大巨蛋搶票連結
售票系統：tixCraft拓元售票系統
售票連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_aespa
aespa台北大巨蛋售票時間、完整購票流程
售票方式：分3階段販售
𝟭 Weverse優先購票／2026年5月16日（星期六）11:00至23:59
𝟮 全面開賣／2026年5月17日（星期日）11:00
𝟯 三星星粉保留席／2026年5月17日（星期日）11:00～5月19日（星期二）11:00
⚠️提醒：三星星粉保留席並不是提前預售，而是在全面開賣後，保留部分席次供符合資格者購買
aespa台北大巨蛋VIP套票內容整理
購買7880元VIP套票可享有以下福利：
一、演前Soundcheck彩排觀賞
二、VIP紀念吊牌與掛繩一組
三、VIP專屬禮
⚠️實際福利內容、報到時間與入場規則，請依主辦單位最終公告為準
aespa台北大巨蛋搶票常見問題QA
Q：沒有參加Weverse登記，5月16日可以買票嗎？
A：不行，只有在指定時間內完成Weverse會員登記的粉絲，才能參加5月16日預售。
➤Weverse優先購票登記時間（登記頁面）
2026年5月4日（一）11:00 - 5月6日（三）11:00
Q：5月17日一般開賣需要Weverse會員嗎？
A：不需要，只要有拓元帳號即可購票。
Q：三星星粉保留席是什麼？
A：三星Samsung Fan Club會員可於指定期間購買保留席次，但仍須符合官方資格規定。
Q：VIP套票一定是最前排嗎？
A：不一定，VIP代表包含福利，實際座位仍依購買到的區域為準。
Q：搶不到票還有機會嗎？
A：可持續關注拓元售票系統，若有人未完成付款，系統可能釋出零星票券。
Q：5月16日和5月17日哪一天比較好搶？
A：若有Weverse預售資格，5月16日通常是最佳機會；沒有資格的粉絲則只能在5月17日上午11點準時拚手速。