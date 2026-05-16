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🟡115年國中會考考科題目、參考答案、心測中心正解一覽

（不斷更新）

▲115年國中會考今（16）日迎來首日，今年一共有18.2萬人報考。（圖／記者陳明安攝影）

🟡115年國中會考完整考試時程

📍5月16日（周六）會考考科

📍5月17日（周日）會考考科

▲2026國中會考日程表出爐！5/16首日考社會與數學，5/17次日考自然與英聽，建議考生與家長長按儲存，以便隨時確認進場時間。（圖／NOWNEWS 社群中心製圖）

🟡115年國中會考文具規範、考試規定一覽

必備攜帶物品：

考場禁止規範：

▲115會考戰士必備清單！《NOWNEWS》整理懶人包，出門前最後檢查准考證、黑筆、2B鉛筆，並注意量角器絕對不能帶。（圖／NOWNEWS 社群中心製圖）

🟡115年國中會考何時查成績、放榜一次看

115年國中會考今（16）日迎來首日，今年一共有18.2萬人報考，第一科由「社會」開始應考，接著依序為數學、國文、寫作測驗。《NOWNEWS今日新聞》整理115國中會考重要資訊，包括考試時程表、注意事項相關規範、放榜時間、全科目題目試卷、參考答案、心測中心正確答案連結，提供家長以及考生一文掌握，預祝各位考生一切順利，考上心目中理想學校。📍Day 1｜社會：試題卷點此、參考答案點此、心測中心正確解答📍Day 1｜數學：試題卷點此、參考答案點此、心測中心正確解答📍Day 1｜國文：試題卷點此、參考答案點此、心測中心正確解答📍Day 1｜寫作測驗：試題卷點此、參考答案點此、心測中心正確解答📍Day 2｜自然：試題卷點此、參考答案點此、心測中心正確解答📍Day 2｜英文：試題卷點此、參考答案點此、心測中心正確解答📍Day 2｜英文聽力：試題卷點此、參考答案點此、心測中心正確解答◾08:30-09:40 社會◾10:30-11:50 數學◾13:50-15:00 國文◾15:50-16:40 寫作測驗◾08:30-09:40 自然◾10:30-11:30 英文◾12:05-12:30 英文聽力全國試務會提醒，寫作測驗和數學非選題務必使用「黑色墨水筆」，《NOWNEWS》整理「會考戰士必備清單」，家長以及學生務必要在出門前檢查好，尤其是准考證一定要記得帶！另外進入考場千萬不要帶手機、智慧手錶等，在考場只要發出聲音或被發現都會直接扣2級分哦！准考證、全透明筆袋、2B鉛筆2支、橡皮擦2個、修正帶、直尺、三角板、圓規（嚴禁攜帶量角器，且不可有根號標示）、手錶（不可有鬧鈴功能）、外套、水壺、餐具。智慧手錶、手環、智慧眼鏡，若帶入座扣該科2級分；手機關機放置考場外交由師長，考場內響鈴或震動都直接扣該考科級分；喝水、嚼食口香糖在試場內皆屬違規；使用耳塞、口罩、帽子需配合監試委員檢查，且以不影響辨識面貌為原則。◾6/5（五）： 寄發成績通知單、開放網路查詢成績。◾6/18（四）～ 6/25（四）： 開放個人序位區間查詢、正式選填志願。◾7/7（二）： 免試入學正式放榜、特色招生考試放榜。◾7/9（四）： 免試入學錄取生報到。