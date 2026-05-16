美國總統川普（Donald Trump）已於昨（15日）結束中國行，他事後接受《福斯新聞》（Fox News）採訪時，表示「不想有人走向獨立」，被視為對台灣喊話，並稱美方不願遠赴9500英里（約1.5萬公里）打仗。
綜合外媒報導，川普接受《福斯新聞》主持人拜爾（Bret Baier）採訪，被問到川習會後，台灣人民應該感到更安全或更不安全時，他的回應是，「中立，這種情況已經持續好多年」，重申美國對台政策沒有改變。
川普指出，不想看到有人走向獨立，導致美軍可能得遠赴9500英里去打仗，那不是他想要的局面，希望兩岸都能冷靜下來，希望中國能冷靜下來。
川普並補充，美國不想打仗，如果現狀保持不變，他認為中國也會接受，但不希望有人因為美國的支持，所以步向獨立。
在被問到是否預見到台海會發生衝突時，川普則表示：「不，我不這麼認為。我認為會沒事的。（習近平）不想看到戰爭。我的意思是，我們有兩件事，伊朗局勢……以及台灣問題，他不想看到獨立運動。」
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川普指出，不想看到有人走向獨立，導致美軍可能得遠赴9500英里去打仗，那不是他想要的局面，希望兩岸都能冷靜下來，希望中國能冷靜下來。
在被問到是否預見到台海會發生衝突時，川普則表示：「不，我不這麼認為。我認為會沒事的。（習近平）不想看到戰爭。我的意思是，我們有兩件事，伊朗局勢……以及台灣問題，他不想看到獨立運動。」
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