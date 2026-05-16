115 年國中教育會考於今（16）、明（17）兩天登場，全台共有 18 萬 2,868 名考生應試。早上 5 點起床，家長與考生最焦慮的莫過於考前最後檢查。《NOWNEWS》整理「首日考程表」、「文具清單」以及「後續重要時程」，提醒考生務必留意，有些物品帶入考場最高恐扣除該科所有級分。

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一、 5/16（六）會考首日考程表：社會、數學先登場
今日考試科目順序為社會、數學、國文及寫作測驗。每天第一節考試說明皆自 08:20 開始，請考生務必提前進入教室。

考科 考試時間 備註
社會 08:30 - 09:40 08:20 考試說明
數學 10:30 - 11:50 包含非選擇題型
國文 13:50 - 15:00 測驗時間 70 分鐘
寫作測驗 15:50 - 16:40 測驗時間 50 分鐘
二、 5/17（日）會考次日考程表：自然、英文二階段登場

明（17）日考科為自然、英語（閱讀）及英語（聽力）。特別提醒，英語科採二階段施測，中間休息時間僅 30 分鐘。

考科 考試時間 備註
自然 08:30 - 09:40 08:20 考試說明
英語（閱讀） 10:30 - 11:30 測驗時間 60 分鐘
休息時間 11:30 - 12:00 準備下一節英聽說明
英語（聽力） 12:05 - 12:30 英聽開始播放後不得入場
▲2026國中會考日程表出爐！5/16首日考社會與數學，5/17次日考自然與英聽，建議考生與家長長按儲存，以便隨時確認進場時間。（圖／NOWNEWS 社群中心製圖）
▲2026國中會考日程表出爐！5/16首日考社會與數學，5/17次日考自然與英聽，建議考生與家長長按儲存，以便隨時確認進場時間。（圖／NOWNEWS 社群中心製圖）
三、 文具清單最後檢查：黑筆要選 0.5mm 以上？

針對網友熱搜的「黑筆推薦」，全國試務會提醒，寫作測驗與數學非選題務必使用黑色墨水筆。《NOWNEWS》整理「會考戰士必備清單」，黑筆建議選擇 0.4mm 以上，其中 0.5mm 最划算好用，且嚴禁使用摩擦筆

除了黑筆，考生應檢查是否帶齊：

  • 最保險： 全透明筆袋（或夾鏈袋），減少檢查時間。
  • 必備工具： 2B 鉛筆 2 支、橡皮擦 2 個、修正帶（立可帶）。
  • 數學助手： 直尺、三角板、圓規（嚴禁攜帶量角器，且不可有根號標示）。
  • 生活必帶： 手錶（不可有鬧鈴功能）、外套、水壺、餐具。
▲115會考戰士必備清單！NOWNEWS 整理懶人包，出門前最後檢查准考證、黑筆、2B鉛筆，並注意量角器絕對不能帶。（圖／NOWNEWS 社群中心製圖）
▲115會考戰士必備清單！NOWNEWS 整理懶人包，出門前最後檢查准考證、黑筆、2B鉛筆，並注意量角器絕對不能帶。（圖／NOWNEWS 社群中心製圖）
四、 重要時程懶人包：何時查成績、填志願、放榜？

考完試後並非立刻解脫，接下來的成績查詢與選填志願時程同樣關鍵。根據教育部公布，115 年會考重要期程如下：

  • 6/5（五）： 寄發成績通知單、開放網路查詢成績。
  • 6/18（四）～ 6/25（四）： 開放個人序位區間查詢、正式選填志願。
  • 7/7（二）： 免試入學正式放榜、特色招生考試放榜。
  • 7/9（四）： 免試入學錄取生報到。
五、 出門前再看一次！這些東西帶了扣級分

  • 智慧穿戴裝置： 智慧手錶、手環、智慧眼鏡，若帶入座扣該科 2 級分。
  • 通訊設備： 手機務必關機交給師長，若在試場內發出震動或鈴響亦扣分。
  • 特殊規定： 喝水、嚼食口香糖在試場內皆屬違規；使用耳塞、口罩、帽子需配合監試委員檢查，且以不影響辨識面貌為原則。
🟡 2026 國中會考安全與成績 FAQ

Q1：數學非選題如果沒寫過程會給分嗎？
A： 不會。數學非選擇題必須寫出完整計算過程或理由說明，若僅有答案即便正確，仍會被評為 0 級分。

Q2：准考證如果不見了怎麼辦？
A： 考試當天若發現准考證遺失，可攜帶與報名相同之照片（1 吋或 2 吋）一張及身分證件，至考場試務中心申請補發。

Q3：英語科考試有什麼特別要注意的？
A： 明（17）日英語科採兩階段進行，英聽一旦開始播放，考生即不得入場，也不得提前離場。即便考生想去洗手間，也需等到試畢後才能離開。

最後，《NOWNEWS》預祝全台 18 萬名會考戰士，今日應試順利、發揮實力。願你們手中的黑筆，都能寫下這三年努力最美的答案！

資料來源：國中教育會考全國試務會官網

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...