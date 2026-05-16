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▲孫燕姿說MV中飾演第三者的演員很像侯佩岑。（圖／翻攝自東風衛視）

▲▼孫燕姿〈我不難過〉中的女演員（上）和侯佩岑（下）都是瓜子臉的長相。（圖／ Timeless Music YouTube、微博@侯佩岑）

歌后孫燕姿和蔡依林是演藝圈著名的好閨密，而蔡依林過去和天王周杰倫一度關係曖昧，但後來周杰倫被拍到和侯佩岑在日本約會，侯佩岑因此被當成小三，時至今日這八卦輿論仍不停蔓延。孫燕姿過去上侯佩岑節目的片段也被挖出，當時她說自己MV中飾演小三的女演員長得跟侯佩岑很像，讓侯佩岑一臉尷尬，網友則笑說：「孫燕姿好猛，直接幫外蔡（依林）出一口氣」。Threads上有網友挖出孫燕姿20多年前上侯佩岑節目的影片，當時兩人一起回顧出現在孫燕姿MV中的帥哥演員，其中歌曲〈我不難過〉找來范植偉拍攝。畫面播到一半時，孫燕姿突然開口，對著侯佩岑說：「」侯佩岑當下略帶錯愕反問：「像我嗎？」孫燕姿繼續以肯定態度回答：「」。這番言論如今被重提，不少粉絲看了都很訝異孫燕姿的直白表達方式，更有人認為孫燕姿是在故意幫閨密蔡依林出氣。網友看了紛紛留言討論：「10（蔡依林）跟燕姿原來私下超好！那這段真的很精彩」、「孫燕姿的個性不會這樣說話，所以這個舉動很玩味」、「回去看MV，那個女配沒幾顆鏡頭，而且根本不像啊」、「她第二次重複第三者的那個語氣太意味深長了」、「一定是故意的，誰會說像誰前強調是第三者。正常只會說裡面有一個女生長像很像妳。」不過也有粉絲解釋，，一切只是觀眾過度解讀。另外，蔡依林與周杰倫也從未承認交往，儘管兩人有過曖昧互動，但也不能因此就視侯佩岑為小三，感情爭議只有當事人才清楚事件原貌。至於孫燕姿與蔡依林的友情則從兩人出道初期就開始萌芽，2000年時，蔡孫都還是新人女歌手，經常在節目上或是頒獎典禮、錄音室碰到面，幾次接觸後發現彼此個性很合，所以成為好閨密，私下多次相約打麻將。孫燕姿婚禮唯二邀請的藝人來賓就是蔡依林與張惠妹，蔡依林當時在忙演唱會還是特地現身吃喜酒，雙方好交情可想而知。